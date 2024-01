El 2024 no ha empezado especialmente bien para el príncipe Enrique. El duque de Sussex acaba de recibir un inesperado varapalo, orquestado, presuntamente, por su propio hermano, el príncipe Guillermo. Un detalle que recrudece aún más la delicada situación entre los dos hijos del rey Carlos de Inglaterra.

Según se ha confirmado, el hijo menor del monarca se ha quedado fuera del Libro de honor de la Real Academia Militar de Sandhurst, uno de los centros más importantes de formación militar, donde se formaron, además de los hijos de Diana de Gales, el príncipe Hussein de Jordania o Federico de Dinamarca.

El príncipe Enrique en una imagen de archivo. / Gtres

La institución, en la que el príncipe Enrique ingresó en el año 2005, ha tomado la llamativa decisión de excluir al duque de Sussex de la lista They Also Served, en la que destaca los nombres de los doscientos mejores alumnos de todos los tiempos de Sandhurst. Un documento que incluye figuras históricas como el que fuera primer ministro Winston Churchill, el actor ganador del Oscar David Niven, el astronauta Tim Peake y el presidente nigeriano Murtala Mohammed.

En la lista aparecen también otros nombres más cercanos a la generación del príncipe Enrique o que incluso llegaron a tener relación con el duque de Sussex en su etapa en la institución, como es el caso del coronel británico Richard Kemp -que fue su superior durante su estancia en Afganistán-, o el ex marino Ben McBean.

Asimismo, no falta su hermano, el príncipe Guillermo que, además, ha sido el responsable de escribir el prólogo de este importante documento. De hecho, algunos medios han especulado con la posibilidad de que el príncipe de Gales pudiera estar detrás de la exclusión de su hermano.

El príncipe Enrique en una imagen de archivo. / Gtres

Pese a que no se ha confirmado el motivo por el que no se ha incluido a Enrique -que siempre se ha mostrado muy orgulloso de su formación militar-, lo cierto es que sus polémicas declaraciones sobre su etapa en Afganistán en algunas entrevistas y en sus memorias podrían haber influido en la decisión.

Precisamente sobre esto se ha pronunciado el ex comandante Richard Kemp en unas declaraciones a The Sun: «Probablemente habría incluido a Enrique, pero tampoco es una decepción no verlo allí», ha dicho.»No creo que haya hecho nada particularmente notable durante su servicio, pero ciertamente fue una persona importante para ir a Sandhurst. Sospecho que la reciente falta de armonía entre él y la Familia Real les ha llevado a decidir no tenerlo», ha recalcado.

Un fuerte varapalo

Sin duda, esto supone una gran desilusión para el hijo menor de Carlos de Inglaterra, que siempre ha estado muy implicado en su carrera militar. El príncipe Enrique ha colaborado en labores activistas a favor de los veteranos de guerra, como la recaudación orquestada por “Stand Up for Heroes” o la organización de los Juegos Invictus, una de sus causas más importantes.

Según revela el tabloide Daily Mail, para Enrique, haber sido excluido de esta lista ha supuesto un duro golpe, sobre todo, porque hay algunos nombres como los de Sir Oswald Mosley y Benson Freeman, considerados “marginados militares” porque se unieron al partido nazi para convertirse en oficiales de las SS, que sí que han sido incluidos.