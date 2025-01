El curioso lugar donde aprendió a navegar la princesa Leonor cuando era menor de edad

La princesa Leonor y otros 75 guardiamarinas han emprendido una formidable aventura en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. La travesía durará seis meses y tendrán tiempo de visitar diferentes ciudades mientras aprenden lecciones que serán muy valiosas en altamar. La heredera al Trono español no parte de cero, ella ya sabe navegar, pero ¿dónde tomó sus clases?

Los Borbón, los Gómez-Acebo, los Marichalar y los Urdangarin han aprovechado los veranos de la Familia Real en Mallorca para matricularse en la Escuela de Vela de Calanova, situada a diez minutos andando del palacio de Marivent. Los hijos de las infantas doña Elena y doña Cristina encontraron allí su sitio mientras disfrutaban del verano, pero la princesa Leonor no siguió estos pasos.

La princesa Leonor en Elcano. (Foto. Gtres)

Cuando todavía era menor de edad, don Felipe y doña Letizia pensaron que lo mejor para la princesa Leonor era que pasase un mes fuera de España, en un campamento americano. No viajó sola, le acompañó su hermana, la infanta Sofía. Tenían 13 y 11 años respectivamente y disfrutaron de una experiencia muy completa en Estados Unidos, donde las enseñaron a navegar. Fue el verano de 2018 y quedaron tan contentas que repitieron en 2019.

Es curioso que la princesa de Asturias no aprovechase la presencia de sus primos en la Escuela de Vela de Calanova para disfrutar del citado deporte. El curso costaba menos de 200 euros (sin la comida incluida) y era una tradición familiar. El único requisito era que tuviera más de seis años, pero sus padres consideraron que lo mejor para ella era que se formase en otro lugar, concretamente en el mar americano.

El Rey Felipe marca distancia

Tal y como hacían Juan Carlos I y Felipe VI cuando tenían regatas, los Urdangarin y los Marichalar llevaban una mochila con bocadillos para almorzar. La prensa les veía disfrutar y pocos entendían por qué Leonor y Sofía no estaban con ellos. En una ocasión, la periodista Carmen Duerto le preguntó sobre este tema al monarca, quien le dio a entender que sus hijas todavía no querían dar el paso: «No hay que presionarlas, cuando ellas quieran y si quieren, navegarán».

Don Felipe VI en Elcano. (Foto: Gtres)

La trayectoria de la princesa Leonor siempre se ha desarrollado lejos de los escándalos, de las polémicas y de los revuelos. Es impecable, por eso la prensa internacional se ha rendido ante ella. La distancia que han marcado don Felipe y doña Letizia durante la infancia de la princesa ha sido clave para conseguir este éxito. La futura Reina de España es una mujer seria, comprometida, formal y muy profesional. Su formación es excelente y dentro de seis meses, cuando termine su travesía en Elcano, habrá hecho historia. Juan Carlos I y Felipe VI también viajaron en el buque escuela.

Igual que sucedió durante su estancia en la Academia General Militar de Zaragoza o en los meses que ha pasado dentro de la Escuela Naval de Marín, la heredera no contará con ningún tipo de privilegio. Compartirá camarote, baño y comedor con sus compañeros y tendrá las mismas tareas que todos. Esa es otra de las claves que explica por qué su imagen es tan amable y cercana.