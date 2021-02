Haya de Jordania logró huir a Londres y empezar una nueva vida lejos de su ya exmarido, el emir de Dubái, pero la princesa Latifa no tuvo tanta suerte. La hija del mandatario desaparecía en 2018 de manera repentina y ahora la BBC publica unos vídeos en los que cuenta su experiencia. Unos vídeos grabados desde un baño con un teléfono móvil que la Princesa logró enviar a sus allegados desde el lugar en el que se encontraba prisionera, según ella misma ha relatado. En los mensajes, Latifa cuenta todas las penurias que ha experimentado desde que fuera capturada por las fuerzas especiales cuando trataba de escapar.

Ha sido ahora cuando los contactos de la Princesa en el extranjero han querido hacer públicas las grabaciones porque llevan meses sin tener noticias de ella y temen por su situación. “Estoy en una mansión. Soy una rehén y esta casa se ha convertido en mi prisión», relata Latifa en una de las grabaciones. “Hago este vídeo desde el baño porque es la única habitación con una puerta que pueda cerrar”, explica la Princesa, con el rostro compungido y visiblemente asustada.

En las grabaciones la Princesa revela que se encuentra en una villa en la que las ventanas tienen barrotes, lo que le impide salir al exterior. Cuenta además que está vigilada por cinco policías hombres y dos mujeres, que permanecen con ella todo el tiempo.

In 2019, Latifa began to send secret messages to her friends, via a smuggled phone

She described being held, against her will

The UAE has previously said Latifa is «safe in the loving care of her family»#MissingPrincesshttps://t.co/WCWIJKcqLd pic.twitter.com/ngyi4nbnTO

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 16, 2021