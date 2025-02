La presión de Trump sobre Groenlandia suspende un encuentro ‘royal’ en la isla

En el año 2009 los entonces príncipe Federico de Dinamarca, el príncipe Haakon de Noruega y la princesa Victoria de Suecia protagonizaron un viaje a Groenlandia. Los tres herederos se trasladaron hasta allí para aprender más sobre los efectos del cambio climático y pasaron varios días a 20 grados bajo cero en una base científica. Una experiencia que calificaron como fantástica e increíble y que fortaleció aún más las estrechas relaciones entre las tres monarquías. De hecho, un año antes los herederos también habían hecho un viaje similar a las islas noruegas de Svalbard, situadas en el Círculo Polar Ártico.

Aquel viaje fue todo un éxito y tanto Haakon como Victoria y Federico querían que se repitiese este año, de cara a la primavera. La casa real de Suecia ya había confirmado que se estaba trabajando en los preparativos para esta visita conjunta que ahora se ha quedado en el aire. El mismo departamento de comunicación ha anunciado que la visita no se va a realizar, debido a la situación de Groenlandia a raíz de la nueva presidencia de Trump.

Federico y Mary de Dinamarca en Groenlandia en 2014. (Foto: Gtres)

Y es que el presidente de Estados Unidos tiene, entre otras cosas, a Groenlandia en su punto de mira y nunca ha ocultado su idea de incorporar la isla como parte del territorio estadounidense por su posición estratégica. Una idea que, lógicamente, no ha sentado bien en Dinamarca. Groenlandia es actualmente un territorio autónomo bajo administración danesa.

En una reciente entrevista a una cadena de televisión estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance ha asegurado que es posible que Estados Unidos se haga con el control de Groenlandia porque es importante para la seguridad nacional. Vance se ha mostrado muy crítico con Dinamarca porque considera que no está protegiendo bien la isla: «Los chinos y los rusos utilizan allí rutas marinas y los daneses no están haciendo su trabajo. Y eso no es propio de un buen aliado», ha dicho.

Victoria de Suecia, con su familia. (Foto: Gtres)

Unas declaraciones a las que ha respondido Mette Frederiksen, primera ministra danesa, que ha recalcado el historial de Dinamarca como socia de Estados Unidos: «Hemos luchado junto a ellos durante muchas décadas. Hemos doblado nuestro presupuesto de defensa y hemos cerrado un acuerdo bilateral de defensa con el Gobierno norteamericano. Somos uno de sus mejores, más leales y más importantes aliados, y por eso no quiero que se diga que somos un mal socio. Ni lo somos, ni los hemos sido, ni lo seremos en el futuro».

Frederiksen también ha reconocido que es necesaria una mayor implicación por parte de Dinamarca con respecto a la seguridad de Groenlandia, algo que responde a los deseos de Trump. De hecho, se está valorando la posibilidad de que haya más presencia militar de Estados Unidos en la isla, donde ya existe una base estadounidense.

En medio de este escenario, medios suecos como el Expressen han confirmado a través de fuentes oficiales que el viaje de los tres herederos ha quedado aplazado de manera indefinida. De esta manera, no se repetirá la imagen de los dos príncipes herederos junto al nuevo rey de los daneses, aunque es cierto que hemos tenido la posibilidad de verlos juntos no hace mucho, el pasado mes de octubre en Berlín, en el 25 aniversario de las embajadas nórdicas en Alemania.