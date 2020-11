El 1 de noviembre de 2003 la Casa Real anunciaba el compromiso entre don Felipe y doña Letizia. Nadie se imaginaba que el futuro rey de España hubiera mantenido una relación sentimental en secreto con una de las presentadoras de informativos más conocidas de la televisión. Para ambos, aquel día cambió sus vidas para siempre, ya que a partir de ese preciso instante su rutina estaría marcada por los estrictos protocolos reales y los numerosos actos públicos a los que tienen que asistir en calidad de monarcas.

Aquella famosa pedida de mano que tuvo en vilo a un país entero, pues, aunque sonaba el nombre de Letizia desde hace varias semanas, no fue hasta ese momento cuando se descubrió la identidad de la mujer que reinaría España. De hecho, fue su primera aparición pública oficial a la que asistió con un elegante traje de dos piezas compuesto por una blazer de cuello cisne y un pantalón de traje holgado de Armani. Un conjunto con el que ya apuntaba maneras en cuanto a su estilismo. La reina Letizia no solo cambió el plató de informativos por la corona, sino que también se ha convertido en una auténtica reina de estilo y sus outfits son imitados en todo el mundo, ya que es capaz de combinar prendas ‘low cost’ con otras de la Alta Costura.



Un día antes de esa intrigante pedida matrimonial, Letizia Ortiz Rocasolano presentó su último informativo en TVE. Pese a que en muchas redacciones se sabía que era ella la que acapararía los titulares de todos los medios cuando anunciaran el compromiso real al día siguiente, nadie se atrevía a confirmar la noticia de que Letizia sería la futura reina de España. De la noche a la mañana pasó de ser una periodista a convertirse en la gran protagonista de una historia de amor que ha marcado el devenir de la monarquía española.

Sin embargo, y pese al secretismo sobre su enlace con el que por aquel entonces era príncipe de Asturias, lo cierto es que días antes de anunciarlo ya no se escondían tanto como al principio de la relación. Tal y como recoge ‘Vanitatis’, Fiona Ferrer ha asegurado que vio a los futuros Reyes cenando en el restaurante El Lando horas previas a la pedida de mano, donde se mostraron muy simpáticos.

Acostumbrada a las cámaras debido a su trayectoria profesional, la consorte ha ido ganando soltura a la hora de enfrentarse a los medios, ya que los compromisos profesionales a los que tiene que asistir no en todos puede ir acompañada del rey Felipe, lo que ha provocado que Letizia tuviera que ‘sacarse las castañas del fuego’ y adaptarse a su nuevo estilo de vida. Su papel, fundamental en la realeza y teniendo el rol de protagonista en la mayoría de ocasiones también ha cambiado, pues su hija la princesa Leonor le va pisando los talones, ya que será la futura Reina.

Por el momento, no se sabe como vivirán Sus Majestades el día de hoy o si harán una celebración de aniversario. Lo que sí sabemos es que no tienen ningún acto en su agenda profesional, tal y como indica la Casa Real. No será hasta el próximo 3 de noviembre cuando podremos ver a doña Letizia presidir el acto de clausura de Proyectos Sociales de Banco Santander, tal y como viene haciendo cada año.