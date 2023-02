La muerte del Rey Constantino de Grecia ha puesto a su hijo mayor, el príncipe Pablo, en primera línea, como nuevo jefe de la Casa Real. A pesar de que el Príncipe no tiene ningún tipo de responsabilidad institucional porque en Grecia ya no hay monarquía -y es más que improbable que vuelva a verla- él mismo ha reconocido en unas declaraciones a la revista Point de Vue que tiene un deber fundamental como garante del mantenimiento y la preservación del ejemplo de la familia: «animar a mi propia familia a asumir su papel en el futuro. Es el valor más importante que nos transmitieron nuestros padres, mantener una familia unida y lo han logrado», ha dicho el Príncipe, en una extensa entrevista, en la que no solo se ha deshecho en elogios hacia sus padres, sino también hacia su mujer, la princesa Marie-Chantal Miller. Un reportaje en el que ha posado junto a su hijo Constantin Alexios, el nuevo Diadoco. Y es que en Grecia, a pesar de que la mayor de sus hijas es la princesa Olympia, aún rige la Ley Agnaticia, que da prevalencia a los varones.

Ante este relevo generacional por la muerte del último Rey de Grecia, no es de extrañar que todas las miradas estén puestas en los hijos del nuevo jefe de la Casa. La mayoría de ellos son ya figuras más que conocidas del panorama social internacional, especialmente la princesa Olympia y su hermano Constantin Alexios, los pequeños son menos conocidos, pero todo es cuestión de tiempo. No obstante, en estos momentos, todos los ojos están puestos en este último, y no precisamente porque sea el heredero, sino por su nueva relación sentimental.

Según ha trascendido, el joven habría empezado un romance con una de las modelos más conocidas del Reino Unido, Poppy Delevingne, hermana de la también modelo Cara Delevingne. Sin embargo, la modelo no solo no tiene un ‘pedigrí’ tan exquisito como el del Príncipe -emparentado no solo con dos de las familias reales más importantes de Europa y vinculado a la aristocracia financiera mundial a través de la familia de su madre-, sino que, además, es 12 años mayor que Constantine Alexios, está divorciada. Algo que, tal como revelan algunas fuentes, no tiene muy contenta a su madre, la princesa Marie-Chantal, al menos, por ahora.

Sin embargo, la realidad es que el perfil de la modelo es bastante parecido al de la propia madre del príncipe Constantine Alexios, salvando el tema de la edad, el divorcio y el hijo de un anterior matrimonio. Poppy Delevingne, más allá de su faceta como modelo, forma parte de una de las familias más importantes de la alta sociedad británica. Su abuelo era Jocelyn Stevens, director de Daily Express Newspapers y fundador de una de las organizaciones benéficas más prestigiosas, English Heritage. A esto hay que sumar que su abuela tenía un contacto bastante estrecho con la Familia Real, ya que fue dama de compañía de la hermana de la Reina Isabel, la princesa Margarita.

Además de ejercer como modelo, Poppy también trabaja como actriz y empresaria y cuenta con su propia colección de moda y joyas, es más, tiene una línea de vinos veganos en colaboración con sus dos hermanas, Chloe y Cara. En esto también se parece a Marie-Chantal, que desde hace años tiene su propia línea de moda infantil. A esto hay que sumar el estilo de la modelo y su elegancia natural, perfectamente comparables con los de la madre del Príncipe, hasta el punto de poder ser la una reflejo para la otra.

Sin embargo, el mayor escollo a esta relación y, quizás lo que haga que la Princesa no acaba de verlo bien no es tanto la diferencia de edad entre la modelo y su hijo mayor -y también que Constantine Alexios es quizás aún muy joven-, sino que Poppy todavía no ha dado carpetazo definitivo a su matrimonio con James Cook. La pareja se casó en 2014 y, a día de hoy no hay más constancia de la separación que las fotos que han aparecido en varios medios de la modelo junto al Príncipe griego. Lo que sí se sabe es que James Cook ha dejado de formar parte de una de las empresas de Poppy y que, además, se ha abierto un perfil en una app de citas. Habrá que ver qué ocurre con el tiempo.