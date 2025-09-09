El paso a paso del príncipe Harry en Londres frente a la tensión de los príncipes de Gales

El viaje del príncipe Harry a Londres ha conseguido eclipsar el aniversario de la muerte de la Reina Isabel II. El duque de Sussex llegaba este lunes a media mañana a Londres y, a pesar de sus quejas y pleitos por el tema de la seguridad, era escoltado por un equipo oficial desde el aeropuerto de Heathrow hasta Windsor, la primera parada de su jornada.

El hijo menor del rey Carlos III ha querido visitar la tumba de su abuela en el tercer aniversario de su fallecimiento y lo ha hecho en solitario, sin la compañía de su esposa o de sus hijos. La duquesa de Sussex lleva ya años sin pisar suelo británico más allá de una escala puntual y no parece por ahora que la situación vaya a cambiar debido a la preocupación de Harry por la protección constante. Una alarma que los tribunales consideran que no está justificada.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

Mientras que el duque llegaba a su ciudad natal, los príncipes de Gales participaban en un acto oficial. En principio solamente estaba prevista la presencia de Guillermo, pero Kate Middleton ha querido sumarse a esta cita, muy vinculada a una de las causas de la agenda de la Reina Isabel. Ambos de luto por la reciente muerte de la duquesa de Kent, los príncipes se han mostrado sonrientes durante el acto, ajenos completamente a la llegada de Harry.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WellChild (@wellchild)

De la misma manera, el rey Carlos III tampoco se ha pronunciado sobre el regreso de su hijo menor. El monarca ha pasado el aniversario de la muerte de su madre en el Castillo de Balmoral, como ella misma hacía en Sandringham en el de la muerte de Jorge VI. La ha recordado en privado, pero el Palacio de Buckingham ha publicado un escueto mensaje en las redes sociales en su memoria.

La agenda del príncipe Harry

La visita de Harry a Londres ha sido para participar en la ceremonia de entrega de los Premios WellChild, organización con la que sigue muy vinculado. Antes de la entrega de los galardones, el príncipe ha participado en otros compromisos con niños y jóvenes de la organización, con los que se ha mostrado simpático y bromista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WellChild (@wellchild)

Sin noticias del reencuentro

En las últimas semanas se ha hablado mucho de un posible reencuentro entre el príncipe Harry y su padre y, de hecho, se sabe que ha habido al menos una reunión entre los equipos de ambos para ver si se puede llegar a un punto en común. De momento no se han dado detalles sobre si este acercamiento se va a llevar a cabo y cómo será, pero sí que ha trascendido que el príncipe de Gales se muestra reacio a cualquier acercamiento con su hermano, por todas las declaraciones de los duques de Sussex en los últimos tiempos.

El príncipe Harry en la coronación de su padre. (Foto: Gtres)

Un nuevo varapalo para Harry

Justo mientras el príncipe se encuentra en Londres, medios británicos han publicado una inesperada noticia que tiene que ver con una de las causas con las que más involucrado está el hijo menor del rey Carlos III.

Según asegura el Daily Mail, Edward Lane Fox, el que fuera secretario privado de Harry y su mano derecha, acaba de dejar la organización benéfica que organiza los Juegos Invictus. Lane era una de las personas clave en la vida del duque de Sussex y, probablemente, una figura fundamental en el caso de que el príncipe quisiera finalmente regresar al Reino Unido y reconciliarse con su familia.