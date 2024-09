Continúan los problemas para el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega. El joven ha vuelto a ser arrestado por haber quebrantado la orden de alejamiento de una de sus ex parejas. Un nuevo frente para Marius Borg, que ya fue detenido el pasado mes de agosto por una presunta agresión a una joven, que él mismo reconoció y por la que pidió disculpas a través de un comunicado.

Ahora el hijo mayor de la princesa ha vuelto a ser arrestado, esta vez en el condado de Innlandet, a poco más de 200 kilómetros de Oslo. Allí se encontraba en una zona de cabañas en plena naturaleza en un viaje privado junto a un grupo de amigos.

Marius Borg en un partido solidario. (Foto: Gtres)

Según han confirmado las autoridades, el motivo de esta última detención es que Marius Borg hizo una llamada telefónica a través de un número oculto a una de sus ex novias, saltándose la orden de alejamiento que había interpuesta en su contra. Además de esto, se han hallado presuntamente drogas y un arma ilegal durante la detención.

Una información que, por cierto, no ha corroborado el abogado del hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega. Tal como ha dicho el letrado, no tiene constancia de la existencia de las sustancias ilegales y del arma que supuestamente ha encontrado la policía. Es más, asegura que a lo largo de los años que lleva ejerciendo como abogado, nunca había visto una detención con una base tan endeble, tanto fáctica como jurídica. Por el momento Marius Borg se ha declarado inocente de los cargos de los que se le acusa y no ha hecho ningún tipo de comunicado.

Marius Borg con su hermano Sverre. (Foto: Gtres)

Por su parte, la policía ha asegurado que el pasado día 10 Marius se puso en contacto con una de las chicas que le ha demandado. Lo hizo a través de una llamada telefónica de un número oculto, sin tener en cuenta la orden de alejamiento. Además, tal como aseguran las autoridades, no ha sido la única vez que ha intentado hablar con esta mujer en los últimos días. Ante este comportamiento se procedió a su detención el viernes, aunque fue puesto en libertad poco después.

Una situación difícil

Las últimas semanas están siendo muy complicadas para el entorno de la princesa Mette-Marit de Noruega a raíz de la situación de su hijo mayor. Marius Borg fue detenido el pasado mes de agosto por una presunta agresión a una joven, con la que la propia princesa quiso ponerse en contacto debido a las delicadas circunstancias. Además de esto, dos de las ex novias del joven denunciaron los supuestos comportamientos violentos de Marius Borg y las autoridades decidieron investigar esta cuestión.

Marius Borg, con una de sus ex novias. (Foto: Gtres)

Mientras tanto, desde la Casa Real han preferido mantener una actitud prudente a pesar de las vinculaciones con Marius Borg. El príncipe Haakon de Noruega ha dicho que se trata de un asunto serio y que espera que todos los afectados reciban el apoyo necesario. Asimismo, ha asegurado que tanto él, como la princesa Mette-Marit están al tanto de lo que Marius les ha contado y de sus problemas de salud mental.