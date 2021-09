La Infanta Elena no ejercerá de madrina del velero ‘Sea Cloud Spirit’. A pesar de que desde hace varias semanas se había publicado la noticia de que la hermana de Felipe VI estaría en Palma de Mallorca este 3 de septiembre para bautizar el crucero, finalmente no ha sido así.

Tal como han confirmado varios medios, la Casa de S.M. el Rey ha rechazado el ofrecimiento por parte de la empresa naviera para que la Infanta ejerciera como madrina. Según se apunta, la política de Zarzuela es no asistir a este tipo de eventos si están organizados por una compañía privada, como es el caso.

A pesar de que Casa Real comunicó su posición de manera inmediata a la naviera alemana, el anuncio de que doña Elena estaría en Palma para la inauguración se mantuvo. El barco tendrá, por tanto, que iniciar su primera travesía sin haber contado con una madrina ‘real’.

El Sea Cloud Spirit pertenece a Sea Cloud Cruises, una naviera que también posee otros dos veleros, el ‘Sea Cloud’ y el ‘Sea Cloud II’. Sus barcos se pueden catalogar de gran lujo, dentro de un ambiente que recrea la época dorada de la navegación a vela, además, se trata de naves cuya capacidad de pasaje es limitada.

En el caso del ‘Sea Cloud Spirit’, cuenta con 69 camarotes, de los cuales, 22 son suites, más 3 suites del armador que además tienen balcón. Estas suites tienen una superficie que oscila entre los 26 y los 36 metros cuadrados. Los interiores del barco son impresionantes, con un gran salón dotado de un piano Steinway, una maravillosa biblioteca en la zona de proa y un bar-bistro en la zona de popa. En una cubierta inferior y también en la zona de popa se encuentra el restaurante, con capacidad para todos los pasajeros simultáneamente. También hay una zona de spa.

La construcción del buque se inició en el año 2008 en los astilleros de la Factoría Naval de Marín, en la ría de Pontevedra, motivo por el cual se consideró a doña Elena como la madrina más adecuada. Aunque en principio el barco debía llamarse Sea Cloud Hussar, problemas económicos del astillero hicieron que la construcción se detuviese durante varios años, hasta que tiempo después, el casco del barco fue remolcado en 2015 a la ría de Vigo, donde los astilleros Metalships & Docks lo finalizaron para la naviera original, que le llamó Sea Cloud Spirit.

Este verano ha sido muy atípico para la Infanta Elena. La duquesa de Lugo inició la temporada visitando al Rey Juan Carlos en Abu Dabi y poco después pasó unos días en Bidart con la Infanta Cristina. También ha trascendido que doña Elena ha estado un tiempo con la Reina Sofía en Palma de Mallorca, aunque ahora no queda nadie en Marivent. No se sabe si la madre de Felipe VI tiene previsto regresar pronto, ya que suele quedarse en Palma casi hasta finales del mes de septiembre.

Por ahora no se sabe si doña Elena participará en breve en algún compromiso de la agenda de la Casa de S.M. el Rey ya que, desde la abdicación de don Juan Carlos no es familia real como tal. No obstante, de manera puntual sí que lleva a cabo algún compromiso.