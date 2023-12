El motivo por el que el rey Carlos III no privará a los Sussex de sus títulos

Desde que tomaran la decisión de abandonar su papel como miembros de ‘La Firma’, el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, no han dejado de estar en el punto de mira y de acaparar titulares, la mayor parte de las veces, por cuestiones polémicas. Hace apenas unos días se publicó el nuevo libro de Omid Scobie, Endgame, en el que vuelve a ponerse en el foco la relación entre los duques de Sussex y el resto de miembros de los Windsor y que, además, trae de nuevo al presente las especulaciones sobre presuntos comportamientos racistas en la institución. De hecho, en la versión holandesa del texto incluso se han filtrado los nombres de los royals que, supuestamente, expresaron su preocupación por el color de la piel que tendría el príncipe Archie.

Aunque desde la Casa Real no se han pronunciado sobre el tema, ni se espera que lo hagan, lo cierto es que la situación de los Sussex ha generado tal descontento en los últimos años en el Reino Unido que en hasta en el Parlamento se ha hablado de la posibilidad de que se les retiren los títulos. Bob Seely, diputado por la Isla de Wight atacó duramente al príncipe Enrique y a su esposa y ha mostrado su deseo de llevar a la Cámara de los Comunes una propuesta de retirada de títulos, por las constantes críticas de los Sussex a la monarquía y a la Familia Real.

El diputado conservador escribió en el diario Mail On Sunday: «No soy republicano y apoyo a la monarquía, pero después del último episodio de la pareja con el resto de la Familia Real, creo que el Parlamento y el Consejo Privado deberían considerar la opción. El duque y la duquesa pueden ser señor y señora como el resto de nosotros», dijo el diputado, que ha propuesto un proyecto enmienda de la Ley de Privación de Títulos de 1917, que permitiría una votación en el Parlamento para aconsejar al antiguo Consejo Privado asesor que despoje a un miembro de la Familia Real de sus títulos. «Mi objetivo es simple: si alguien no quiere ser miembro de la realeza, esa es una decisión que respetamos, pero no deben conservar los títulos y privilegios si destrozan una institución que juega un papel importante en la vida de nuestra Nación», ha sentenciado.

Sin embargo, es poco probable que esto llegue a ocurrir, por diversos motivos. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que el rey Carlos III está profundamente decepcionado con la actitud de su hijo menor, lo cierto es que no contempla retirarle los títulos, ya que fue su madre, la Reina Isabel, la que tomó la decisión de otorgárselo. Es más, ya en la parte final de la vida de la monarca la situación con los duques de Sussex era tensa y en su momento la Reina Isabel no optó por retirarles los títulos a pesar de todo. Por este motivo, el rey Carlos no hará nada a este respecto, igual que la propia Isabel II nunca retiró los títulos a los duques de Windsor, ya que había sido su padre, Jorge VI, el que se los había concedido.

En este sentido opina Richard Palmer, corresponsal especializado en Casa Real del diario Daily Express: «No importa cuántas veces se escriba o cuánto lo solicite un parlamentario secundario, Enrique y Meghan nunca serán despojados de sus títulos sin que el Rey y el Gobierno del Reino Unido apoyen una nueva legislación que lo permita. Por el momento, ni Carlos III ni Rishi Sunak lo apoyan», ha declarado el experto.

