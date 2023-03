Mónaco se viste de gala para una de las celebraciones más especiales del año. Una temporada más, la Salle des Étoiles del Sporting Club de la ciudad de Montecarlo acoge el Baile de la Rosa, una iniciativa solidaria a beneficio de la Fundación Princesa Grace en la que la gran protagonista es, sin lugar a dudas, la princesa Carolina de Hannover. La hermana mayor de Alberto de Mónaco es presidenta de la fundación, de la que el soberano ejerce como vicepresidente.

El Baile de la Rosa no solo marca el comienzo de la primavera -en lo que respecta a eventos importantes del Principado-, sino que es una de las citas más esperadas año tras año. Una velada en la que la temática va variando, este año, centrada en Bollywood y de cuya decoración y organización se ha encargado Christian Louboutin, que ha tomado el testigo del que fuera uno de los mejores amigos -y confidentes- de Carolina, Karl Lagerfeld.

No se esperan grandes sorpresas para esta noche, más allá de la presencia de Isabel Pantoja, que ha sido invitada a la fiesta por un conocido artista alemán afincado en Mónaco y que mantiene una especial relación con los Grimaldi, en concreto, con la princesa Estefanía. Asimismo, cabe esperar la ausencia de la princesa Charlene -que lleva ya varios años sin acudir a esta cita- y de la hermana de Carolina y sus hijo, que tampoco son habituales en esta velada. Sin embargo, tanto el príncipe Alberto como los cuatro hijos de la princesa de Hannover no faltarán a la cita. Es más, la expectación en torno a Carlota Casiraghi es máxima, dados los rumores de embarazo que rodean a la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco desde hace semanas.

Sin embargo, no cabe duda de que la gran protagonista de la velada va a ser la princesa Carolina. Una noche en la que la hermana de Alberto de Mónaco se convierte en el centro de atención gracias, en parte, a su innata elegancia y a su capacidad para elegir con maestría sus looks. Es más que probable que esta vez Carolina tampoco arriesgue en su estilismo y aunque sus nueras y también sus dos hijas cada vez acaparan más los flashes, la sofisticación y el savoir faire de la Princesa son absolutamente incomparables.

Pese a que todavía no se tienen detalles del look o las joyas que lucirá la princesa de Hannover en esta velada tan especial, cabe esperar que confíe, como suele ser habitual, en su firma de cabecera, Chanel, y apueste por algún modelo de Alta Costura. No obstante, mientras llega la hora de descubrir el outfit de Carolina de Mónaco, repasamos algunos de sus estilismos más recordados en esta cita, en la que el Principado se engalana por una buena causa y para dar la bienvenida a la primavera en un ambiente de exclusividad y glamour.