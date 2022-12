De las nietas de Grace Kelly siempre se ha dicho que Carlota Casiraghi era la que había heredado el glamour de la mujer del príncipe Rainiero, sin embargo, en los últimos tiempos, la hija menor de la princesa Estefanía, Camille Gottlieb, ha demostrado guardar un enorme parecido con su abuela. La joven ha concedido una entrevista a la revista Hello Monaco en la que, entre otras cosas, se ha pronunciado sobre las continuas comparaciones que se hacen entre ella y su abuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilloush (@camillerosegottlieb)

La hija de Estefanía de Mónaco, aunque es consciente de que el parecido físico entre ella y la princesa Grace existe, al menos, en parte, no tiene tan claro que tengan tantas similitudes: «yo nunca llegué a conocerla, así que en realidad no puedo decir cuánto podría parecerme a ella. Por lo que sé, mi abuela era una mujer con mucha clase, pero mucho más reservada y discreta que yo, que suelo expresar mis emociones de manera directa», ha dicho Camille.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilloush (@camillerosegottlieb)

La sobrina del príncipe Alberto de Mónaco, con el que mantiene una relación muy estrecha, asegura que, a la que quizás sí se parece es a su madre: «mucha gente dice que me parezco a mi madre, no sé, es posible», ha comentado la joven. Camille Gottlieb reconoce que todavía vive con ella y que les gusta pasar tiempo en familia. De hecho, su hermano Luis cena con ellas todos los viernes e intentan aprovechar cada rato libre para disfrutar los unos de los otros. Algo que también hace con la familia de su padre, Daniel Ducruet, donde además es la mayor: «son mi círculo íntimo, el que no se ve en las publicaciones», recalca. Y es que a diferencia de lo que ocurre con los Grimaldi, los Ducruet no son personajes habituales de las revistas, por lo que no salen a la luz informaciones sobre sus vidas.

Además de vivir con ella, Camille Gottlieb también trabaja con su madre en la organización Figth Aids, con la que la Princesa está muy implicada desde hace muchos años. «Mi madre es dinámica en todo lo que hace. Ella tiene más energía que yo», asegura Camille, que siente una gran admiración por ella. «Siempre estaría a su lado, hiciera lo que hiciera», sostiene la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco.

Aunque la hija de la Princesa reconoce que es reservada, hay temas de los que prefiere no hablar, al menos, de momento. Es el caso, por ejemplo, de su situación amorosa. Camille Gottlieb ha dicho que su corazón está ocupado, pero ha asegurado que dará más detalles al respecto llegado el momento. Eso sí, tiene claro que uno de sus objetivos es formar una familia. El tiempo dirá.