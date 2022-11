Mike Tindall revela su momento ‘tierra trágame’ con la princesa Ana

Mike Tindall vuelve a hacer de las suyas y, esta vez, con referencia directa a uno de los miembros más valorados de la monarquía británica. Sabíamos que la princesa Ana tenía un gran sentido del humor pero, desde luego, no esperábamos que su yerno pudiera ponerla en una situación tan comprometida y ella fuera capaz de salir airosa de ella con tanta elegancia e ingenio.

El marido de Zara Phillips se encuentra participando en un reality de la televisión británica, al más puro estilo de Supervivientes, pero en plena selva australiana. Hace unos días desveló una anécdota con el príncipe Enrique, pero ahora le ha llegado el turno a su suegra. Un detalle que, por otra parte, hace pensar que el también sobrino del Rey Carlos guarda un montón de secretos que en cualquier momento podría contar, eso sí, seguramente es plenamente consciente de qué límites no puede rebasar.

Al margen de esto, lo cierto es que lo que esta vez ha comentado ha dejado a más de uno atónito. Mike Tindall ha revelado que durante una fiesta de cumpleaños se le rompieron los pantalones delante de su suegra, la princesa Ana, con todo lo que esto implica. El marido de Zara dejó su ropa interior al descubierto, y esto no debería tener mayor importancia al tratarse de un entorno familiar pero, lo cierto es que Tindall ha contado que no llevaba unos calzoncillos al uso, sino una prenda bastante más original, casi hasta escandalosa.

«Era el cumpleaños número 30 de Zara y la temática de la fiesta eran los años 70. Estaba bailando en la pista central y tenía puesto un mono bastante ajustado», ha comenzado diciendo el ex deportista, que se queja de que nunca le queda bien nada de su talla por el tamaño de sus piernas, dado su pasado en el rugby. «Estaba con mi suegra y me rompí el pantalón justo frente a ella y se vieron mis boxers», ha contado. Ahí podía haber quedado todo, pero el marido de Zara llevaba un mensaje en sus calzoncillos: «mordisquea mis nueces». Unas palabras que la Princesa pudo leer y no dudó en contestar: «preferiría que no». Una anécdota que ha provocado carcajadas en los compañeros de concurso del sobrino político de Carlos de Inglaterra.

Sin duda, esta nueva revelación por parte del marido de Zara Phillips es una prueba más de por qué la hermana de Carlos de Inglaterra es uno de los grandes activos de la Corona. Una royal comprometida con la institución, pero que es capaz de tirar de sentido del humor hasta en los momentos más peliagudos.

A lo largo de su participación en este espacio, Mike Tindall ya ha hecho alguna revelación más, sobre todo, sobre su relación con la nieta de la Reina Isabel. Tindall ha reconocido que la pareja se conoció a través del príncipe Enrique en 2003 y que en su primera cita los dos acabaron pasados de copas.