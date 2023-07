Catalina Middleton se ha convertido en una de las figuras clave de la recién estrenada monarquía del rey Carlos III. La popularidad de la princesa de Gales es cada vez mayor, ya que proyecta una imagen de cercanía y naturalidad que conecta a la perfección con los nuevos tiempos. Una popularidad que, a veces, incluso, llega a eclipsar a otros miembros de la Familia Real, desde su propio marido hasta los Reyes, aunque no se percibe como una amenaza.

Los príncipes de Gales en Ascot. / Gtres

A diferencia de Meghan Markle, la princesa de Gales proyecta una imagen alejada de controversias, mucho más correcta y protocolaria y esto en parte se debe a que es muy consciente del papel que tendrá que desempeñar en el futuro. Sin embargo, tal como ha revelado un experto, la realidad de Catalina Middleton no es tal como la gente lo imagina. Algo que, por cierto, refuerza unas recientes declaraciones de su hermano James Middleton, en las que aseguró conocer todas las ‘peculiaridades’ de la Princesa.

La princesa de Gales en un acto en Londres. / Gtres

Siempre discreta, Catalina Middleton mide cada uno de sus pasos y tiene plena conciencia de que cada gesto o palabra pueden tener graves consecuencias. Así lo ha comentado el periodista del diario The Times Valentine Low, especialista en temas de la Familia Real. Según ha recalcado, la esposa del príncipe Guillermo es una persona mucho más dura de lo que aparenta. «Curiosamente, entre bambalinas, es mucho más firme en sus posiciones de lo que se cree», ha declarado.

Los príncipes de Gales y los duques de Sussex en Windsor. / Gtres

Tal como explica, la princesa de Gales evita las controversias y no pierde la sonrisa, por lo que hay personas que consideran que puede parecer una persona ‘insulsa’, pero lo cierto es que esto no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, el experto, que acaba de publicar un libro sobre la Familia Real, ha hablado de las polémicas entre Meghan Markle y la esposa del príncipe Guillermo, sobre todo, de la rivalidad que siempre ha existido entre ambas y las acusaciones por parte de la duquesa de Sussex.

El príncipe Guillermo y Catalina Middleton juntos en un acto. / Gtres

Según comenta, a pesar de que la política en ‘La Firma’ es no hacer declaraciones y mantenerse al margen, Middleton estaba muy molesta con los comentarios de su cuñada e incluso intentó que la guerra mediática no se zanjase, para que Meghan no quedase como la única que decía la verdad. Sin embargo, no le ha resultado posible hablar del tema, ya que la monarquía no comenta estos asuntos. No obstante, ella sabe que, a pesar de las acusaciones de los Sussex, son ellos los que en el futuro sucederán a Carlos y, por tanto, es importante mantener una actitud comedida y alejada de polémicas. «Piensa con sumo cuidado en la seguridad, la fuerza y la estabilidad a largo plazo de la Familia Real como institución», ha dicho el experto, que considera que Catalina Middleton ejerce a la perfección su papel y siempre tiene una visión general de la situación, a la espera de que llegue su momento.