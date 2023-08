Los últimos días han sido muy intensos para la Familia Real de Noruega. Además del reciente aniversario de boda de los reyes Harald y Sonia de Noruega, el foco ha estado especialmente puesto en el príncipe heredero y su esposa. El pasado 19 de agosto, la princesa Mette Marit cumplía 50 años y, un día después, era su marido, el príncipe Haakon, el que alcanzaba la misma cifra. A esto hay que sumar que, el 25, ambos celebraban su aniversario de boda, ya 22 años de matrimonio.

Sin duda, un mes perfecto para grandes fiestas y, como era de esperar, desde la Casa Real han organizado diferentes actividades para conmemorar las cinco décadas de vida de la pareja. Quizás la más importante, la fiesta que tuvo lugar el pasado fin de semana y a la que asistieron muchos rostros conocidos, aunque también hubo destacadas ausencias -como la del hijo mayor de Mette Marit-.

Después de las emociones y la intensa actividad de estos últimos días, ahora la Casa Real ha confirmado que la Princesa se ha tenido que tomar un respiro. La nuera del rey Harald sufre desde hace varios años un problema de salud que afecta a su actividad. Se trata de un fibrosis pulmonar que condiciona su agenda, a pesar de que ella intenta siempre estar al 100%.

Estaba previsto que este pasado miércoles la Princesa participara en un compromiso en el municipio de Træna junto a Haakon pero, tal como ha confirmado el departamento de prensa, Mette Marit no ha podido acompañar a su esposo. Aunque no se han dado muchos detalles de los motivos de la ausencia de la nuera del rey Harald, algunos medios como Dagbladet aseguran que la madre de la princesa Ingrid de Noruega necesita descansar unos días. Quizás se deba a la intensa actividad a consecuencia de las celebraciones por el cumpleaños de la pareja, que ha pasado factura a la Princesa.

No es ningún secreto que, a pesar de los constantes esfuerzos de Mette Marit por mantener su agenda sin cambios, la realidad es que su estado de salud ha condicionado sus compromisos de manera recurrente. No obstante, en esta ocasión no se sabe si la cancelación se debe a algo relacionado con la fibrosis pulmonar que padece o simplemente se haya debido a otra cuestión, ya que desde la Casa Real se han limitado a decir que necesita descansar.

En relación a su enfermedad, en unas declaraciones en televisión que el príncipe Haakon dio hace algunas semanas por su 50 cumpleaños, el heredero se mostró muy orgulloso de su esposa y aseguró que sentía admiración por todos los esfuerzos que hacía a pesar de la enfermedad que padece. Por su parte, la Princesa, en una entrevista a la revista D2, dijo que, a sus 50 años le preocupa menos lo que la gente piense o diga de ella y que fue muy positivo conocer al príncipe Haakon.