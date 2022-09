Mette Marit de Noruega vuelve a estar en el punto de mira. La Casa Real de Noruega anunciaba este martes que la esposa del príncipe heredero iba a ausentarse de un compromiso oficial. Una ausencia que ha hecho saltar todas las alarmas sobre el estado de la nuera del Rey Harald. La Princesa tenía planeada una reunión con el centro Stella de la Cruz Roja (Oslo), pero tras reunirse con algunas personas, ha tenido que cancelar la visita y regresar a su residencia antes de lo previsto.

No hay que olvidar que la salud de la Princesa es delicada desde que hace algunos años se le diagnosticase una fibrosis pulmonar que le impide desarrollar su actividad con total normalidad, aunque ella intenta cumplir con el máximo de compromisos oficiales posible.

Aunque no se han dado muchos datos sobre el estado de la Princesa, al parecer, la cancelación de esta ocasión tiene que ver con su dolencia crónica, que en varias ocasiones ha condicionado su agenda. No es la primera vez que Mette Marit se ve forzada a modificar su previsión de compromisos por motivos de salud. De hecho, hace apenas un mes se informaba de que la esposa del príncipe Haakon había dado positivo en coronavirus. A pesar de que entonces la preocupación por la salud de la madre de la princesa Ingrid aumentó, lo cierto es que Mette Marit se recuperó sin mayor complicación de la infección.

La fibrosis pulmonar es una dolencia degenerativa y crónica de la que la Casa Real no ha dado mucha información, pero que obliga a la Princesa a bajar su ritmo de actividad y descansar de manera habitual, aunque ello no impide que participe de la agenda oficial, al menos de momento. No obstante, la salud de Mette Marit ha sido a lo largo de los últimos tiempos motivo de preocupación para los noruegos, que miran con recelo el futuro de la institución y apuestan por la hija de los príncipes, la princesa Ingrid, que ya ha alcanzado la mayoría de edad y que cada vez adquirirá más responsabilidades.

A pesar de que la fibrosis pulmonar es la enfermedad más grave que afecta a la Princesa, lo cierto es que no es la única que sufre Mette Marit, cuya salud se ha visto bastante resentida a lo largo de los años. En 2008 sufrió una aparatosa caída que le afectó a las cervicales y más tarde, en 2013 tuvo que ser operada de una hernia discal. También en 2015 sufrió un accidente de tráfico que le provocó algunas lesiones de consideración. No obstante, la Princesa siempre ha destacado por su optimismo y su fuerza de voluntad para afrontar cualquier contratiempo.