Meghan Markle y el príncipe Enrique se han convertido en personajes de una de las series de animación más populares de la televisión norteamericana. Recientemente, el canal Comedy Central ha emitido un episodio de South Park titulado The Worldwide Privacy Tour en el que se refería, en tono de parodia, a la decisión de Meghan Markle, y del príncipe Enrique, de abandonar sus obligaciones como miembros de la Familia Real y mudarse Estados Unidos para llevar una vida aparentemente privada.

Un capítulo que, según las informaciones que han trascendido, no ha sentado bien a la pareja, especialmente a la duquesa de Sussex que, se encuentra abrumada y disgustada por el contenido del mismo. De la misma manera, al parecer, su equipo legal está revisando el episodio por si hubiera que tomar algún tipo de medida legal al respecto, algo que, por ahora, no se ha confirmado.

Por su parte, los responsables del capítulo han matizado que se trata de personajes de ficción, aunque está claro que el parecido con la realidad de los duques de Sussex es innegable. Aunque el episodio no nombra de manera explícita al príncipe Enrique y a su mujer, y empieza con una clara advertencia de que todos los personajes son ficticios, incluso si se basan en personas reales, los seguidores de la serie no han dudado en pronunciarse sobre las semejanzas con el hijo y la nuera del Rey Carlos de Inglaterra. A estos personajes se les describe como miembros de la realeza canadiense -que no existe-, que se han mudado a una ciudad ficticia para conseguir privacidad.

Aunque por el momento la duquesa de Sussex no ha hablado directamente del tema, las fuentes a las que ha tenido acceso la revista The Spectator aseguran que Meghan Markle está muy disgustada con la emisión del episodio y con la manera en la que se mofa de la decisión de la pareja, algo que para los duques de Sussex supuso un punto de inflexión y una transición muy complicada a una nueva vida con la que están contentos, pero que también les ha traído muchos problemas. Tal es el disgusto de la esposa del príncipe Enrique que, al parecer, no ha podido terminar de ver el capítulo y ha dejado el tema en manos de su equipo legal por si fuera necesario tomar algún tipo de medida. Por el momento no ha trascendido cómo ha afectado el episodio al duque de Sussex, ni tampoco se sabe si Enrique lo ha visto o si ha preferido ignorarlo.

Más allá del parecido de los personajes, a lo largo del capítulo se hacen muchas referencias que recuerdan a la última etapa de los duques de Sussex. Es el caso de la promoción de un libro titulado Waaaagh, que recuerda a la reciente autobiografía del príncipe Enrique, o algunas frases de los personajes, que son casi calcadas a las que han pronunciado ellos mismos: «queremos privacidad».