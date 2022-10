Meghan Markle vuelve a ser protagonista. Poco más de un mes después de la muerte de la Reina Isabel y a pocos días del estreno de la nueva temporada de la serie The Crown, que tanta expectación está generando, la duquesa de Sussex está más activa que nunca. No solo con diferentes episodios de su podcast, en los que está desvelando detalles hasta ahora desconocidos de su vida privada, sino ahora también con una inesperada entrevista que ha llevado a la esposa del príncipe Enrique a la portada de la revista Variety.

Un reportaje en el que nada es casual. No hay que olvidar que Variety es la misma publicación que el pasado mes de septiembre iba a concederle un premio por su labor filantrópica y por su trabajo en el podcast, aunque se tuvo que posponer la entrega por la muerte de la Reina Isabel. Sin embargo, el fallecimiento de la soberana no ha evitado que se lleve a cabo el reportaje, que está acompañado de una exenta entrevista.

Un reportaje firmado por Matt Donnelly, con el título de The Meghan Moment, que muestra una imagen poderosa de la duquesa de Sussex y que da a entender que la esposa del príncipe Enrique se encuentra en una buena etapa -a pesar de las circunstancias delicadas de los últimos tiempos-. De hecho, ya solo la portada transmite una idea de una Meghan angelical, sobre un fondo pastel, la mirada al infinito y solo una gargantilla de oro, que incluso podría asociarse a las aureolas que los santos se colocan en la cabeza. Quizás sea fruto de la casualidad, pero no cabe duda de que la composición evoca esta idea, sobre todo, después de que la pareja haya pasado los últimos tiempos en el punto de mira por sus críticas a la institución, más aún a raíz de la muerte de la Reina Isabel. No hay que olvidar que hasta se ha llegado a comentar que la monarca murió “con el corazón roto” por la salida del matrimonio de la estructura de “La Firma”.

Más allá de cuestiones de estilo y del despliegue de looks que luce la nuera del Rey Carlos en las páginas del reportaje, en la entrevista, Meghan Markle hace importantes confesiones. Algunas de ellas, sobre sus hijos, Archie y Lilibet pero, sobre todo, lo más interesante, es lo que comenta sobre la Familia Real, en concreto, sobre la Reina. Meghan habla de Isabel II como un ejemplo de liderazgo y se suma al dolor por su pérdida: “Estoy muy agradecida de haber podido estar con mi esposo para apoyarlo, especialmente durante ese tiempo. Lo que es tan hermoso es mirar el legado que su abuela supo dejar en tantos frentes. Siento una profunda gratitud por haber podido pasar tiempo con ella y conocerla. Reflexioné sobre ese primer compromiso oficial que tuve con ella, lo especial que fue. Me siento afortunada y sigo orgullosa de haber tenido esa bonita cercanía con la matriarca de la familia”, ha dicho la Duquesa. Unas palabras que, seguramente, habrán sentado como un jarro de agua fría a los Windsor.