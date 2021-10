Meghan Markle toma la palabra. La duquesa de Sussex ha dirigido una carta al Gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de favorecer la conciliación y fomentar que se busquen ayudas para promoverlas. Una misiva en la que la actriz habla a corazón abierto de su infancia y la situación que vivió, en ocasiones un tanto precaria: «Comencé a trabajar en la tienda de yogur congelado local a la edad de 13 años. Serví mesas, cuidé niños y trabajé por turnos para cubrir gastos”, comienza diciendo la esposa del príncipe Harry, que recalca en sus palabras que ha pasado toda su vida esforzándose y trabajando para poder cubrir sus gastos y llevar una vida más o menos holgada: trabajé toda mi vida y ahorré cuándo y dónde pude, pero incluso eso era un lujo, porque por lo general se trataba de llegar a fin de mes y tener lo suficiente para pagar el alquiler y poner gasolina en mi auto», sentencia la nuera de Carlos de Inglaterra en su misiva.

La Duquesa ha recurrido a sus orígenes humildes para recalcar la importancia de la conciliación: «me crie comiendo ensaladas a 5 dólares y sabía que era una afortunada por lo duro que trabajaban mis padres para mí». Una revelación que Meghan Markle ha utilizado para exponer la situación de muchos padres y madres que no pueden ver crecer a sus hijos: «la madre o el padre que trabaja se enfrenta al conflicto de estar presente en la vida de su hijo o recibir un salario. Son 20 o 30 años, incluso más, décadas de dedicar tiempo, cuerpo y energía sin fin, no solo a la búsqueda del sueño americano, sino simplemente al sueño de la estabilidad», explica la esposa de Harry.

Meghan, The Duchess of Sussex believes it’s time for #PaidLeaveforAll. In a powerful letter to Congress, she’s standing up for millions of American families who need and deserve guaranteed paid leave. Read and share her letter: https://t.co/7m0GhdyhJz

— Paid Leave for All (@PaidLeaveforAll) October 20, 2021