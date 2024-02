El especial vínculo de Máxima de Holanda y su marido, el rey Guillermo, con nuestro país, es un hecho. Hace más de dos décadas que la pareja cruzó sus miradas por primera vez durante la Feria de Sevilla y, desde entonces, han sido muchas las veces que ambos han visitado España, tanto de manera oficial como en privado. Es más, incluso lo han hecho en compañía de sus hijas, que ya son partícipes de esta especial relación de Máxima y Guillermo con España, en concreto, con Sevilla.

Máxima de Holanda con su marido en Sevilla. / Gtres

Por ejemplo, hace algunos meses se habló de que la princesa Amalia se había instalado en Madrid, después de que no pudiera llevar una vida normal en su país por ser objetivo de la Moccro Mafia. Nunca se ha llegado a confirmar si Amalia se ha instalado en la capital, pero sí es cierto que la joven ha sido vista en España de manera muy recurrente, no solo en Madrid, sino también en otros puntos de la geografía española, incluso con su madre, la reina Máxima.

Ahora, sin embargo, ha sido la argentina la que, justo antes de emprender un viaje oficial a Colombia, ha hecho una escapada exprés a Madrid, en compañía de otra de sus hijas. Si hace unas semanas Máxima fue captada por los fotógrafos en un viaje de esquí con amigos a la estación de Baqueira, esta vez la reina ha preferido quedarse en la capital y ha sido vista almorzando en un restaurante muy cerca de la Puerta de Alcalá, curiosamente, a pocos metros de dónde fue captada su hija mayor en una terraza recientemente.

Amalia de Holanda en una imagen reciente. / Gtres

La visita inesperada de Máxima a Madrid

Según ha publicado el portal Vanitatis, la esposa del rey Guillermo estuvo en el restaurante Horcher en compañía de su hija la princesa Alexia, Elena Cué, su hija Alejandra Cortina. Las cuatro mujeres almorzaron juntas el pasado viernes al mediodía aunque, hasta ahora, no se tenía constancia de que entre ellas hubiese ningún tipo de relación.

Amalia de Holanda con su madre en una imagen de archivo. / Gtres

Tal como publica el citado medio, aunque no existen, por el momento, fotografías del encuentro, la reina Máxima vestía un traje naranja, mientras que su hija llevaba un look más casual. Elena Cué optó por un conjunto beis. Las cuatro se sentaron en una mesa cercana a la ventana y se marcharon por separado una vez finalizado el almuerzo. No se sabe qué comieron ni si disfrutaron de una de las especialidades del restaurante, el Baumkuchen. Asimismo, tanto la reina Máxima como su hija abandonaron el local por una puerta lateral y así evitaron ser fotografiadas por los reporteros que esperaban en la entrada principal.

En esta ocasión, Máxima de Holanda estuvo acompañada por su hija mediana, la princesa Alexia que, al igual que la princesa Leonor, terminó la pasada primavera los estudios de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales. Por el momento, Alexia de Holanda está disfrutando de un año sabático antes de decidir cuáles van a ser sus próximos pasos.