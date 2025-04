La razón de la ausencia de Máxima y Guillermo en el funeral del Papa Francisco

Máxima y Guillermo de Holanda no estarán en las exequias del Papa Francisco en Roma. A pesar de que la reina y el Santo Padre mantenían una buena relación a la que se añade su origen argentino, los reyes de los Países Bajos no podrán participar en los funerales en el Vaticano. Una decisión que ha llamado mucho la atención pero que en este caso responde a motivos de agenda.

Así lo han confirmado fuentes oficiales, que han asegurado que hasta Roma se trasladarán el primer ministro Dick Schoof y el ministro de Asuntos Exteriores Caspar Veldkamp. Por lo tanto, no se espera la presencia de ningún miembro de la familia real. No obstante, a pesar de que en el pasado Máxima y Guillermo sí que han asistido a celebraciones importantes en el Vaticano, lo cierto es que la anterior jefa del Estado, la actual princesa Beatriz, nunca participó en ninguna. La familia real de los Países Bajos en su mayoría no es católica, sino protestante, aunque hay algunas excepciones, como la de la propia Máxima o la de los hijos de la princesa Irene de Holanda.

La reina Máxima saludando al Papa Francisco. (Foto: Gtres)

De hecho, una de las opciones que se barajaba para representar a la institución en el Vaticano era la de Jaime de Borbón-Parma, primo del rey Guillermo-Alejandro. El príncipe fue embajador en el Vaticano y además es católico. No obstante, de momento parece que no viajará a Roma. Tanto él como su esposa fueron recibidos en varias ocasiones por el Papa Francisco.

La ausencia de los reyes de los Países Bajos en las exequias del Papa Francisco no implica que no vayan a estar presentes en otros actos de envergadura, como los relacionados con la entronización del nuevo jefe de la Iglesia católica, que tendrá lugar después de su elección en el cónclave. Está previsto que se celebre a principios del mes de mayo, aunque todavía no hay fecha concreta.

El motivo de la ausencia

El funeral de Francisco coincide con una fecha muy especial en los Países Bajos. Justo el día 26 de abril se celebra el Día del Rey y a él asisten varios de los miembros de la familia real. Fuentes oficiales ya han confirmado que tanto el rey como su familia estarán en Doetinchem para celebrar el Día del Rey. Una cita en la que esperamos ver a dos de las hijas del Máxima de Holanda, las princesas Amalia y Alexia. Ariane se encuentra estudiando en Italia y no está previsto que acuda a las celebraciones.

Máxima de Holanda en el Vaticano. (Foto: Gtres)

A pesar de que no podrán acudir a las exequias, los reyes Máxima y Guillermo expresaron su profunda tristeza por el fallecimiento del Papa y han alabado su figura. En un acto oficial esta misma semana, la reina no ha querido responder a preguntas sobre la muerte de Francisco, tal como ha confirmado el periodista Rick Evers, uno de los reporteros que más sigue las actividades de la familia real.

Visita de los Reyes y Doña Sofía a la Nunciatura Apostólica en Madrid. (Foto: Gtres)

Reunión de autoridades

Al margen de la ausencia de Máxima y Guillermo, han sido ya muchos los royals que han confirmado su presencia en los funerales en Roma. Por ejemplo, los Reyes don Felipe y doña Letizia, los grandes duques de Luxemburgo o los reyes de los belgas. Se espera que autoridades y jefes de Estado y de Gobierno viajen a Roma para el último adiós al Papa Francisco.