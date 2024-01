Quedan apenas diez días para que los príncipes Federico y Mary de Dinamarca se conviertan en reyes del país escandinavo, tras la inesperada abdicación de la reina Margarita. Sin duda, un importante paso para la pareja que, además, celebra este 2024 su 20 aniversario de boda.

Sin embargo, a diferencia de otros países como Reino Unido u Holanda, en Dinamarca no habrá grandes fastos por la proclamación del nuevo monarca, algo parecido a lo que ocurrió en España cuando Felipe VI se convirtió en Rey. En el país nórdico no existe tradición de abdicación, por lo que, en cierta medida, la mayor parte de los protocolos se están planteando por primera vez, con todo lo que ello implica.

La princesa Mary de Dinamarca sonriendo. / Gtres

En cualquier caso, una de las grandes protagonistas de la jornada será la princesa Mary de Dinamarca, de la que se espera que estrene look en este importante día. No obstante, cuando quedan menos de dos semanas, la princesa se ha encontrado con un inconveniente que afecta a su rutina diaria: la renuncia de una de las personas de su círculo de confianza.

Se trata de su peluquero, Søren Hedegaard que, a sus 68 años, ha decidido dar un paso atrás en su carrera. Ha sido él mismo el que ha confirmado que no va a seguir trabajando con la princesa y ha cedido el testigo a otro profesional cuyo nombre aún no ha trascendido. Sin duda, un fuerte varapalo para la princesa, ya que lleva muchos años trabajando codo con codo con él y, por tanto, conoce muchos de sus secretos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de soerenhedegaard (@soerenhedegaard)

Aunque por el momento el estilista capilar de la princesa no ha explicado los motivos de su decisión, no hay que pasar por alto la avanzada edad del profesional -quizás ahora prefiere bajar un poco el ritmo y ser responsable de los looks de una reina exige más que en el caso de una princesa-. En cualquier caso, se ha mostrado muy agradecido por poder haber trabajado junto a la futura reina a lo largo de todos estos años «Queridos amigos. Con el final de 2023 y con un cambio de trono a la vista, también he elegido un cambio en mi vida. El 14 de enero de 2024 y después de 23 años como peluquero de la princesa heredera, pasaré la batuta a la próxima generación. Han sido 23 años increíbles e inolvidables con recuerdos y amistades que siempre llevaré en mi corazón. Mi vida siempre ha sido colorida y cambiable y espero que siga siendo así en los años por venir. Mi arte es la sangre de mi corazón. Por lo tanto, mi trabajo como director creativo en STUHR es también el lugar donde pondré toda mi energía y amor por mi profesión en el futuro», ha escrito en sus redes sociales.

En el post que ha compartido en su perfil, el hasta ahora peluquero de la princesa Mary de Dinamarca ha concretado que deja su puesto a partir del día 14 de enero por lo que cabe esperar que su último trabajo junto a ella sea, precisamente, el mismo día en el que se convierta en reina. Sin duda, un broche de oro para su carrera y para una prolífica relación en la que la esposa del príncipe Federico ha sido considerada una de las mujeres más elegantes y mejor peinadas del mundo.