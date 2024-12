Marta Luisa de Noruega y su recién estrenado marido, el chamán Durek Verrett han sido los grandes ausentes a la tradicional misa de Navidad a la que han asistido los reyes Harald y Sonia y los príncipes herederos con sus hijos. Una cita ineludible en el calendario de la familia real de Noruega que este año se ha producido en medio de una situación complicada para la institución, debido al escándalo que rodea al hijo mayor de la princesa Mette-Marit y a las polémicas en las que se ha visto inmersa la propia Marta Luisa.

A pesar de todo, desde la familia real prefieren mantener una actitud prudente y mostrarse unidos ante las adversidades. No obstante, hace unos días la princesa Mette-Marit se sinceró en un programa de televisión en el que dijo que había sido un año muy duro para todos.

La princesa Mette-Marit de Noruega. (Foto: Gtres).

Ahora ha sido su cuñada Marta Luisa la que ha respondido a los rumores de crisis con el resto de su familia. Su ausencia en la misa de Navidad tras las últimas noticias que apuntan directamente a la princesa y a su marido ha despertado algunas suspicacias. Sin embargo, Marta Luisa no ha tenido reparos en dejar claro que entre ella y su familia no hay ningún tipo de problema y que las cosas están igual que siempre.

La hermana del heredero ha recurrido a las redes sociales para zanjar cualquier tipo de rumor y ha explicado que su ausencia en Oslo responde a cuestiones de salud: «Para evitar malentendidos con la prensa: desafortunadamente no podemos estar en la iglesia hoy. Durek está en el hospital recibiendo diálisis, algo que ocurre tres veces a la semana y hoy es uno de esos días. Yo estoy muy enferma y no he podido ir por este motivo. Es triste que tengamos que justificar nuestra ausencia para no alimentar la especulación sobre una mala relación en la familia que no existe. Todavía nos queremos los unos a los otros. Afortunadamente. De haber podido hubiéramos ido, pero no ha podido ser. ¡Feliz Navidad!», ha escrito la princesa.

El recuerdo de Ari Behn

Además de explicar los motivos de la ausencia de la pareja en Oslo, la princesa también ha aprovechado estas fechas para recordar a su ex marido, Ari Behn, que se suicidó precisamente el día de Navidad hace cinco años.

La hija del rey Harald de Noruega ha compartido en su perfil público una preciosa instantánea en la que se ve a Ari Behn junto a sus tres hijas. Además le ha dedicado unas entrañables y emotivas palabras: «Hoy hace 5 años. Pasó lo que nunca pensamos que sucedería. Nuestro querida Ari eligió dejar la vida. Han sido tiempos difíciles, una gran lección para lidiar con el dolor. Pero también lindos momentos en los que recordamos todo lo bueno que pasamos juntos. Porque el dolor es muy diverso. Y el peor momento para todos nosotros es la Navidad. Ayuda tener a otros cerca que entiendan nuestra situación y que pueden dar un abrazo cuando las cosas se ponen difíciles», ha recalcado la princesa.