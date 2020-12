Marta Luisa de Noruega se sincera: “nunca quise ser reina”

Es una de las figuras más destacadas -y a la vez polémicas- de la realeza noruega y, a pesar de que estaba llamada a ocupar el trono algún día, prefiere vivir alejada de los oropeles de palacio. La princesa Marta Luisa ocupa en la actualidad el cuarto puesto en la línea de sucesión, por detrás de su hermano, el príncipe Haakon, y los hijos de este, los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus.

En los primeros años de su vida, la Princesa nunca pensó que podría reinar y eso que fue la primogénita de los reyes Harald y Sonia. Cuando nació en 1971, solo los hijos varones podían optar al trono, de manera que por su cabeza jamás pasó la idea de ocupar el trono, que siempre iba a recaer en su hermano menor, el príncipe Haakon.

Sin embargo, al llegar a la adolescencia, en alguna ocasión sí que se planteó qué habría ocurrido si hubiera tenido la posibilidad de suceder a su padre. Una idea que nunca ha llegado a comentar públicamente, al menos hasta ahora. Ha sido en una entrevista a la revista “Insider”, donde asegura que durante un tiempo desde la Casa Real se estuvo estudiando la opción de cambiar las leyes sobre la sucesión, aunque en su caso nunca pensó en serio en ser reina. Algo que sí hará su sobrina, Ingrid Alexandra, que podrá suceder a su padre frente a su hermano pequeño gracias a que la normativa sobre el orden de nacimiento se cambió en 1990, dando prioridad a esto frente al sexo.

“No estaba en absoluto celosa de Haakon, pero recuerdo que cuando tenía quince años, la primera ministra era una mujer, y pensé que esto estaba mal”, ha dicho la Princesa. “Recuerdo que vino a casa con nosotros, con el abuelo -el rey Olav V- y tuvimos una conversación sobre si hacía falta cambiar todo el sistema para que yo reinase. Me dijeron ‘¿qué quieres, Marta?’ Y yo dije ‘Tengo 15 años, no sé nada sobre este tipo de cosas’. Para mí era mucha presión. Es una vida que debes elegir y comprometerte al 100%. Estoy muy feliz de que mi hermano sea el siguiente en la línea y está haciendo un trabajo increíble», ha revelado la Princesa.

Ante esto, Marta Luisa ha vivido su vida bastante desvinculada de los deberes reales, sobre todo a partir del año 2002, cuando decidió junto al rey Harlad dar un vuelco a su vida y deducarse a sus grandes pasiones, la hípica, la fisioterapia y la literatura, dejando de lado su tratamiento de Alteza Real, a pocos meses de su boda con Ari Behn, quien fallecía trágicamente la pasada Navidad.

A diferencia de su hermano el príncipe Haakon, Marta Luisa se ha caracterizado por llevar una vida poco comprometida con las cuestiones vinculadas con la Corona. Enamorada del chamán Durek Verret, pese a que sigue siendo princesa, ha dejado su título a un lado para desarrollar su trabajo como conferenciante, aunque sigue representando a la Casa Real en algunos entornos, ya que no se ha desvinculado de manera definitiva.

En la entrevista, Marta Luisa también ha querido hacer un guiño a su madre, cuyos inicios en palacio fueron complicados al no ser de sangre real. La Princesa ha explicado que al principio ni siquiera tenía su propia oficina pero que con el tiempo, ha hecho una importante labor por la posición de las mujeres en la corte. “Tenemos un largo camino por recorrer en la igualdad de derechos para las mujeres. He visto a mi madre luchar, porque cuando llegó tuvo que esperar nueve años para casarse por no ser de la aristocracia ni tener antecedentes reales», explica. Según Marta Luisa, gracias a la reina Sonia, al menos el 50% del personal de palacio hoy en día son mujeres.