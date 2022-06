Marta Luisa de Noruega y su pareja, el chamán Durek Verret anunciaban hace unos días su compromiso. Lo hacían a través de las redes sociales y después de varios meses de constantes rumores sobre una posible boda. Una feliz noticia por la que los miembros de la Familia Real han querido felicitar a la pareja aunque, a día de hoy, todavía no han trascendido detalles de cómo será el enlace de la pareja. Hay que tener en cuenta que la Princesa, a pesar de ser la hija mayor del actual monarca, ya renunció a sus derechos al casarse con el polémico escritor Ari Behn y que en realidad no desempeña ningún papel en la estructura de la institución, más allá de algunos compromisos puntuales.

A pesar de que la noticia ha llenado de alegría a la pareja y a su entorno más cercano, no todo el mundo está contento con el compromiso. Al parecer, Marta Luisa y su prometido han recibido algunas amenazas por parte de quienes consideran que su enlace no es apropiado y buscan que se cancele. Y es que la relación de la pareja no siempre ha estado bien vista y las críticas no han cesado desde que ellos mismos la hicieran pública.

La propia Marta Luisa de Noruega ha denunciado esta situación a través de las redes sociales, donde suele publicar detalles de su rutina, experiencias y cuestiones relacionadas con su profesión. “Hemos recibido amenazas de muerte y odio”, ha escrito la hermana de Haakon de Noruega, que asegura que hay muchas personas que no quieren ver un hombre negro en la Familia Real, porque, hasta la fecha no ha habido ninguno. Sin embargo, la Princesa no está dispuesta a dejarse amedrentar y considera que es necesario evolucionar, más aún en los tiempos que corren.

A pesar de que es cierto que en la Familia Real de Noruega no ha habido ningún miembro de color, no así en otras monarquías, como en el Principado de Liechtenstein o incluso el caso de Meghan Markle. A esto hay que añadir que el chamán no sería sensu stricto miembro de la Familia Real, ya que no se espera que tenga un papel destacado en las actividades oficiales, cada vez más centradas en la figura del príncipe Haakon y, sobre todo, de su hija Ingrid Alexandra. De hecho, en apenas unos días se celebra el cumpleaños de la Princesa, con una gran fiesta de gala a la que van a asistir miembros de otras casas reales y que será la primera vez que Ingrid lleve tiara. No se ha confirmado aún si la princesa Marta Luisa y su prometido estarán presentes, aunque hay que recalcar que su reaparición en este contexto podría eclipsar en cierta medida a Ingrid.

Sobre el tema del primer miembro de color de la Familia Real de Noruega, el chamán se muestra tajante y considera que es algo muy positivo: “Sentará un precedente para mi gente que no será olvidado. Merecemos ser reconocidos por la grandeza de quiénes somos y de dónde venimos. Siempre ha habido reyes y reinas en África, pero, desafortunadamente, no han sido reconocidos en el mundo de la manera que merecen”, ha confirmado. La propia Marta Luisa ha comentado que está muy orgullosa de cómo su prometido se desenvuelve en cualquier entorno y mantiene que le ha dado la oportunidad de conocer muchos detalles sobre la herencia negra: “Tengo un hombre muy paciente que me educa en los asuntos de la cultura negra, en cuanto a lo que se refiere al privilegio blanco, y cómo nosotros como pareja debemos lidiar con los miedos y prejuicios de la gente y demostrar que el amor no tiene fronteras. Me siento bendecida de estar en una relación que puede ayudarme a crecer y evolucionar. Y es una lección de humildad aprender con Durek cada día”, ha asegurado.

La hija de los Reyes Harald y Sonia de Noruega también ha querido dejar claro que coincide con muchas personas que mantienen una actitud cínica: “he visto a gente que me habla muy bien y que luego se vuelve hacia Durek y son horribles: no le tocan la mano o le dicen cosas malas”, ha asegurado. No obstante, la Princesa tiene todo el apoyo de su familia, sobre todo de sus padres, que ya en su momento tuvieron que sortear las críticas por un matrimonio ‘desigual’ en una época muy complicada.

A la espera de que se confirmen detalles sobre este esperado enlace, lo que sí se sabe es que la pareja reveló a la revista People los detalles de su fiesta de pedida en un centro ecuestre de San Juan de Capistrano. “Yo estaba muy nervioso, porque me venían muchas emociones, miedos, estrés y deseos de que todo fuera perfecto para mi amada”, ha comentado el chamán.