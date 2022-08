María Laura de Bélgica: Una ‘gran boda’ royal atípica y de perfil bajo

La Casa Real de los Belgas anunciaba recientemente el próximo enlace de la hija de la princesa Astrid y el archiduque Lorenzo de Austria-Este. Una esperada boda real que tendrá lugar a principios del mes de septiembre y que será, como marca la tradición, doble. La ceremonia civil se celebrará en el Ayuntamiento de la capital y será estrictamente privada, mientras que la religiosa se llevará a cabo en la Catedral de St. Michel y St. Gudula de Bruselas.

A pesar de ser hija de una princesa y sobrina del actual Rey de los Belgas, María Laura siempre ha preferido mantener un perfil discreto, algo que comparte con su futuro marido, William Isvy. Tal como ha comentado en conversación con este digital el especialista en realeza belga Wim Dehandschutter, ambos miembros de la pareja viven y trabajan en Londres, alejados de los focos y de manera anónima, y aunque su deseo es casarse en Bruselas, no quieren llamar la atención.

La Princesa es consciente del interés que despierta este enlace, no en vano, se trata de la primera boda real en la Familia Real Belga desde hace casi una década, cuando el hermano mayor de María Laura se casó en Roma. Eso sí, en esta ocasión, el enlace tendrá la capital belga como escenario.

[CONFIRMED DATE] Belgian Princess Maria Laura will marry William Isvy on September 10, Brussels mayor @PhilippeClose and couple’s spokesman @HerveVerhoosel said in a press conference.

Civil marriage at Brussels town hall in the morning, religious one at Cathedral (2:30PM). pic.twitter.com/wI1xxlojdJ

— [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) August 18, 2022