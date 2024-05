Margarita de Dinamarca cotiza a la baja: el fracaso en una subasta

La reina Margarita se acaba de llevar un inesperado varapalo. La madre del rey Federico X de Dinamarca siempre se ha caracterizado por tener un espíritu inquieto y por encontrar en el arte una de sus mayores aficiones, sobre todo, en lo que tenga que ver con el diseño de escenografías para obras de teatro o vestuario para diferentes producciones. Por ejemplo, no hace mucho, la anterior monarca recibió un galardón por su trabajo como diseñadora de vestuario en una reciente producción histórica para Netflix.

Ahora que ya no tiene las responsabilidades propias de un jefe de Estado, la reina Margarita puede dedicar más tiempo a sus grandes pasiones, entre las que se encuentra, además del diseño de vestuario o de decorados, la pintura. Una afición que comparte con otros royals, como es el caso del rey Carlos III, del que se sabe que es un apasionado de las acuarelas.

La reina Margarita de Dinamarca, durante un acto oficial. (Foto: Gtres)

Una subasta frustrada

Recientemente, en Svendborg se organizó una subasta para una obra de arte especial, realizada por la reina Margarita de Dinamarca pero, a pesar de que, en principio se esperaba que el cuadro generara un gran interés, finalmente no ha sido así.

Se trataba de un óleo con la firma M87 que, sin embargo, no ha habido nadie interesado en adquirir el cuadro, tal como han confirmado fuentes locales, tras haber podido hablar con Martin B. Nielsen, director de Svendborg Auktionerne. El cuadro mide 54 x 65 centímetros y se fijó, en principio, un precio inicial de 250.000 coronas danesas, algo más de 30.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Una cifra elevada que estaba justificada, no tanto por el valor artístico de la obra, sino por la persona detrás del cuadro, esto es, por el valor histórico que implica ser un cuadro pintado por la reina Margarita de Dinamarca.

Era la primera vez que se subastaba una pintura al óleo de la reina Margarita, aunque con anterioridad, sí que se han subastado algunas litografías, con mayor éxito. Fuentes cercanas a la casa de subastas han apuntado a que el motivo por el cual el cuadro no ha obtenido el interés de los compradores probablemente se deba a que, en estos momentos, la mayoría de las personas no está dispuesta a invertir en este tipo de arte. Por eso, el cuadro, que no era propiedad de la reina Margarita, se ha devuelto a su dueña original, Mable Rose, profesora de pintura de la madre del rey Federico.

Margarita de Dinamarca, saliendo de un coche. (Foto: Gtres)

Por ahora, no ha trascendido cómo ha sentado esta noticia a la reina Margarita, para quien todo lo que tenga que ver con el arte y el mundo de la escenografía y el vestuario es algo fundamental en su vida, sobre todo, ahora que ha dado un paso atrás y que tiene mucho más tiempo para dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona, sin las presiones de la Corona. No obstante, sigue cumpliendo con algunos compromisos de manera puntual y está a disposición del nuevo monarca siempre que lo necesita.