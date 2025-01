Manuel Filiberto de Saboya, jefe de la Casa Real italiana, y Adriana Abascal, modelo mexicana, fueron cazados por los paparazzi besándose por las calles de Sevilla. Asistieron juntos al desfile de la diseñadora Rocío Peralta, que presentó su última colección de moda flamenca en la capital andaluza. La pareja disfrutó de la pasarela con las manos entrelazadas, demostrando así el cariño que se tienen. Abandonaron juntos el lugar y sellaron la noche con un beso de despedida.

Manuel Filiberto de Saboya, jefe de la Casa Real italiana, y Adriana Abascal, modelo mexicana. (Foto: Gtres)

Manuel Filiberto de Saboya ha concedido una entrevista al medio italiano La Repubblica, en la que habla sin tapujos de impactantes situaciones que vivió con su ex. El periodista duda si el empresario continúa con Clotilde: «Mi esposa Clotilde es actriz y vive en París. Soy emprendedor y vivo en Montecarlo. Nos amamos profundamente, pero vivimos separados. No es la cantidad lo que cuenta, es la calidad. Estamos felices así. Al principio lo mío era el capricho del príncipe que quería conquistar a la actriz de izquierdas. A día de hoy la amo y la respeto mucho más».

Manuel Filiberto de Saboya. (Foto: Gtres)

No es oro todo lo que reluce y el italiano relata una situación en la que su mujer terminó dándole una bofetada: «Estábamos con la supermodelo Elle Macpherson. Tuve la mala idea de hacerle un cumplido. ‘Qué hermosa eres. Mucho más. Mi mujer es encantadora’. Clotilde me dio una bofetada». No es la única escena violenta que relata Manuel Filiberto, que también recibió una bofetada de una amiga. «Una amiga, Natasha, me tiró una botella de whisky. Pero lo empeoró cuando me arrojó un secador de pelo encendido a la bañera. Por suerte lo desenchufó».

Manuel Filiberto de Saboya junto a Clotilde. (Foto: Gtres)

El empresario explica que practica «esquí, esquí actuático, tenis, golf, polo y equitación». El entrevistador señala que se trata de deportes de clase alta, y el príncipe asegura que está muy orgulloso de ser quien es. «No me avergüenzo de quien soy. Vivo y trabajo en la clase alta. Nací así, con una cuchara de plata en la boca». Manuel Filiberto asistió al programa Belve dirigido por Francesca Fagnani, un espacio de entrevistas muy exitoso en Italia. Confiesa a La Repubblica que la presentadora «es una mujer hermosa e inteligente. No es una transmisión, es un coqueteo entre entrevistador y entrevistado. Al cerrar los ojos te ves acostado con ella, y entonces susurras cosas que no deberías decirle».

El entrevistado sigue dando declaraciones subidas de tono al confirmar que ha «hecho tríos», aunque confiesa que se sintió «un poco idiota» porque los demás «sabían más» que él. Desvela además que su primera vez fue con «una prostituta. Tenía una novia y quería hacerle el amor. Pero no sabía cómo se hacía. Una prostituta me enseñó. Me quedó claro rápidamente».