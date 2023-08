Más de 22 horas de vuelo por un motivo de peso. Después de acompañar a la Princesa Leonor el pasado jueves en el ingreso a la Academia General Militar de Zaragoza para el inicio de su formación castrense, la Reina Letizia y la infanta Sofía pusieron rumbo a Australia para estar presentes este domingo en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, en la que se han enfrentado las selecciones nacionales femeninas de España e Inglaterra.

Mientras que de Reino Unido no estaba previsto que se trasladara ningún miembro de la Familia Real a Australia -aunque sí ha trascendido que tanto los Reyes, como los príncipes de Gales están muy pendientes de Las Leonas-, doña Letizia y la infanta Sofía no han querido perder la oportunidad de estar en el Estadio Australia de Sídney. El Rey Felipe no ha podido acudir en esta ocasión dado que su agenda en los próximos días está marcada por el inicio del curso político y las rondas de consultas tras la constitución de las nuevas Cortes.

Letizia y Sofía apuestan por el rojo

La Reina Letizia en el palco con el presidente de la FIFA / GTRES

Ha sido en torno a las 12:00 hora española cuando ha empezado el encuentro. Doña Letizia ha aparecido sobre las 11:35 y ha apostado por el color rojo, mientras que la infanta Sofía ha seguido sus pasos. La hermana de la princesa Leonor ha hablado y ha reconocido que estaba muy emocionada. «Estoy deseando que empiece el partido. Y sobre todo ir después al vestuario también a felicitarles pase lo que pase», ha declarado ante los micrófonos de TVE. Estas palabras han sido inesperadas porque la infanta Sofía no suele hablar.

«Ojalá que sea para disfrutarlo, para celebrarlo y para felicitarlas, admirarlas y darles las gracias», ha completado Letizia. «Yo creo que de nuestro lado están esa capacidad para superar obstáculos, el trabajo, el esfuerzo y las ganas de ganar y ojalá que también la suerte nos acompañe esta noche. Pero con independencia de lo que suceda, ellas ya son unas campeonas», añade doña Letizia. Después se ha trasladado al palco al ver el partido con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Apasionada del deporte femenino

La Reina Letizia en Sidney / TVE

La infanta Sofía es una gran apasionada de este deporte a todos los niveles. De hecho, además de practicarlo, le gusta verlo. Es más, el pasado mes de mayo acompañó a don Felipe a la final de la Copa del Rey en Sevilla y un año antes, con su hermana, estuvo en otro encuentro en Londres. En este caso, al igual que hoy, se trataba de un partido de fútbol en el estadio Brentford Community de Londres entre la selección española femenina y la de Dinamarca en el marco de la Eurocopa 2022. Fue la primera cita internacional en solitario de la Princesa Leonor y la infanta Sofía .

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía en Londres. / Gtres

Última aparición oficial

Esta ha sido, probablemente, la última aparición pública de la infanta Sofía antes de que a finales de mes emprenda una nueva etapa en su formación. Está previsto que la hija menor de los Reyes se marche a Gales en apenas unos días, para seguir los pasos de la Princesa Leonor y estudiar el Bachillerato Internacional en el Atlantic College de UWC.

Sofía no va a ser la única royal que este año curse estudios en un centro de la organización UWC, sino que la hija menor de los Reyes de Holanda -la princesa Ariane- también va a ingresar, en su caso, en el colegio UWC Adriatic. Los últimos dos años, la Princesa Leonor sí que pudo compartir aulas con otra de las hijas de Máxima y Guillermo, la princesa Alexia.