Día especial para la Reina Letizia. Además de celebrar la Nochebuena tiene un compromiso particular con un miembro de la familia muy importante para ella. Se trata de su padre, Jesús Ortiz, quien cumple 75 años este 24 de diciembre. Sin embargo, esta fecha señalada estará marcada por un importante detalle.

Y es que este día, doña Letizia lo pasa junto al Rey Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Zarzuela, donde celebran en familia esta festividad que marca el inicio de la época festiva. De esta manera, es un hecho que la esposa del monarca español felicitará a su progenitor en tan señalada fecha más allá de la distancia física. Una llamada obligada que Su Majestad la Reina realizará en medio de los preparativos de la cena de Nochebuena que servirán para los invitados de palacio en la víspera de la Navidad.

La Reina Letizia en Cuenca. (Foto: Gtres)

Por otro lado, cabe destacar que sí que se conoce que desde hace años, Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta, pasan junto a Jesús Ortiz el tradicional Día de Reyes. La Familia Real se traslada al domicilio de Jesús, donde pasan horas y toman roscón para poner el broche de oro a las fiestas.

La vida de Jesús Ortiz

La situación actual de Jesús Ortiz está marcada por la discreción. Por otro lado, también se conoce que está jubilado, aunque es cierto que a través de su perfil de X (antiguo Twitter) se manifiesta de manera asidua, confirmando así que está conectado con la red. Mediante la mencionada plataforma se pronuncia sobre diversos temas, aunque también da el paso de dar su opinión como un internauta más. «Desde 1969 en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión», indica en la biografía de su cuenta.

La Reina Letizia y Jesús Ortiz. (Foto: Gtres)

El padre de la Reina es un apasionado del periodismo, vocación que le viene de herencia y que a su vez transmitió a su hija. Ambos cuentan con dos grandes referentes en su vida. Por un lado, la madre de él, la recordada Menchu Álvarez y, por otro, la hermana de esta, Marisol, quien también se dedicó a la radio.

Así anunció Jesús Ortiz su jubilación

Fue precisamente a través de X donde Jesús Ortiz dio a conocer esta noticia en el año 2021. «Bueno, pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas», dijo por aquel entonces.