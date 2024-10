Intentan estafar a Jesús Ortiz a horas de los Premios Princesa de Asturias

La cuenta atrás ha llegado a su fin. Este 25 de octubre se celebra una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo. Sin duda, una de las citas más importantes para la Familia Real española que, la noche del 24 presidió el XXXII Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe.

Sin embargo, antes de que llegue la gran cita en la que la princesa Leonor es, sin duda, la gran protagonista, su abuelo y padre de su madre la Reina Letizia, ha denunciado públicamente que le han intentado estafar.

Jesús Ortiz posando ante los medios de comunicación en un evento. (Foto: Gtres)

Jesús Ortiz se muestra siempre activo en las redes sociales y, precisamente ha sido a través de esta vía donde ha contado el episodio que ha vivido. Concretamente ha utilizado X (antiguo Twitter) para lanzar un contundente mensaje que no ha tardado en viralizarse. «Afortunadamente, los chorizos digitales son mayoritariamente ignorantes en grado supino: esta madrugada me llegó un correo de la ‘DGT’, ‘Ministerio del Interior’, ‘Gobierno de España’, reclamando una deuda por multa de aparcamiento de 35 euros… Imposible ser más estúpidos», ha indicado el padre de la Reina.

Afortunadamente, los «chorizos» digitales son mayoritariamente ignorantes en grado supino: esta madrugada me llegó un correo de la ‘DGT’, ‘Ministerio de Interior’, ‘Gobierno de España’, reclamando una deuda por multa de aparcamiento de 35€… Imposible ser más estúpidos. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) October 24, 2024

Otras estafas

No es la primera vez que Jesús Ortiz manifiesta públicamente que le han intentado estafar. Sin ir más lejos, en 2023 vivió un episodio similar que no dudó en compartir en la red. Por aquel entonces, recibió un correo sospechoso con el membrete de la Unión Europea. Este hecho no dudó en ponerlo en conocimiento de la policía.

Jesús Ortiz caminando por la calle. (Foto: Gtres)

«Hola, Policía. Sospecho que esto es un intento de estafa. Llegado a mi buzón de correo el 08/01/23», contó a través de un mensaje. En el correo en cuestión, los supuestos estafadores decían: «La Unión Europea proporciona compensación a todas las víctimas de fraude. Su correo electrónico fue encontrado en las listas de víctimas de estafa. Se pagará un total de 3.500.000 euros como compensación por todos los casos de fraude de 2022». Afortunadamente, Jesús Ortiz tampoco cayó en la trampa, pero sí quiso dejar patente que había recibido aquel misterioso escrito. Por otro lado, al margen de su participación activa en las redes sociales, Jesús Ortiz mantiene un perfil discreto en cuanto a la esfera pública se refiere.