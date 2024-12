La conexión de doña Letizia y Laura, la hija de Sergio Mattarella, el presidente de Italia

Los viajes de Estado son una prueba de fuego para reyes, reinas y presidentes de gobiernos en cuanto a diplomacia se refiere. Si no hay conexión, química, un bienestar que salga de forma natural, hay que impostarlo porque no queda otra. Por eso la labor de los monarcas (en general) tiene una parte muy sacrificada en este sentido: sonreír aunque no te apetezca, poner buena cara aunque no te salga y hablar aunque tu interlocutor sea más bien parco en palabras o tengas pocos lugares comunes con él.

Pero a veces hay suerte y surge la magia y representantes de estados, sean presidentes del país o reyes, conectan y surge la magia que tiene una gran repercusión para ambos países: mejorar las relaciones bilaterales, fortalecerlas estableciendo canales que puedan dar lugar a negocios prósperos para las dos partes.

Los Reyes de España a su llegada al Palacio del Quirinal, recibidos por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, diciembre d e2024. (Foto: Gtres).

Es una de las labores más importantes que realizan los Reyes de España, representarnos en otros países. Por eso todo está hecho al milímetro, pensando en todos los detalles para dar la mejor de las imágenes del país que representan. Lo cierto es que la nota de los Reyes es alta porque su función la hacen a la perfección, sin fallos y con una minuciosidad que nos posiciona bien como país.

En el viaje de Estado que están realizado estos días Felipe VI y doña Letizia, los anfitriones son el presidente de la república de Italia, Sergio Mattarella y la que hace funciones de primera dama, su hija. El motivo de que la primera dama no sea la esposa es que esta falleció hace años, concretamente en 2012, tres años antes de que Mattarella fuese elegido por el Parlamento italiano como presidente de Italia durante siete años. Una situación insólita aunque perfectamente viable. Un presidente, ni siquiera un rey, tienen obligación de estar casados, sin embargo en actos como cenas de galas o viajes oficiales, se requiere de la presencia de una primera dama. Si no existe en la figura de esposa, se recurre a una familiar cercana como una hermana o, en este caso, la hija.

¿Quién es Laura Matarella?

Laura es la tercera de los tres hijos que Sergio Matarella y su esposa tuvieron. Los otros dos son Francesco del que apenas han trascendido datos, Bernardo Giorgio, que ejerce como profesor de Derecho y Laura que, como su hermano mediano, también es abogada aunque aparcó su carrera a modo de excedencia para poder apoyar la vida pública de su padre cuando fue elegido en 2015 y reelegido en 2022 como presidente de la república.

Doña Letizia hablando con Laura Mattarella, la primera dama italiana a su llegada al Palacio del Quirinal, diciembre de 2024. (Foto: Gtres).

Tiene un aspecto muy parecido al que tenía su madre, alta y rubia y, aunque se muestra siempre muy en segundo plano consciente de que el Jefe del Estado es su padre y no ella, los que la conocen dicen de ella que posee una fuerte personalidad y que ejerce una gran influencia en su padre asesorándolo en todo en su labor presidencial.

Los que la conocen la describen como una mujer de carácter muy fuerte. No es una simple extra femenina al lado del mandatario, sino la coprotagonista de la imagen pública de Mattarella. Se ha ganado la reputación de ser una profesional sólida, dispuesta a aconsejar y apoyar a su padre. Está casada con Cosimo Comella, director del organismo estatal para la protección de datos y ambos tienen tres hijos: Manfredi, Maria Chiara y Costanza. Son una pareja conservadora y ella concretamente posee unas fuertes convicciones católicas heredadas de su padre al que, por cierto, está muy unida.