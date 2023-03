‘Princesa Lilibet’: el último desafío de Enrique y Meghan al Rey Carlos

Pocos días después de conocerse la noticia del desalojo de los duques de Sussex de la que hasta ahora ha sido su residencia oficial en el Reino Unido, Frogmore Cottage y de confirmarse que el Rey Carlos les ha invitado a su Coronación el próximo mes de mayo, ahora sale a la luz un inesperado ‘golpe de efecto’ por parte de la pareja.

Según ha confirmado una fuente cercana a los duques de Sussex a la revista People, Enrique y Meghan Markle han aprovechado los últimos días para bautizar a su hija pequeña, Lilibet Diana, en una íntima ceremonia en California. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos sobre este tema y han sido numerosas las teorías en torno al bautizo de la niña, que cumple en unos meses dos años, pero hasta ahora no había habido confirmación oficial.

Tal como ha explicado esta fuente directa a la revista, el bautizo se ha celebrado de una manera privada, según los propios deseos de la pareja -que en el bautizo de su primer hijo también extremaron al máximo las medidas de seguridad para hacerlo lo más íntimo posible-, y ha tenido lugar en California, donde los duques de Sussex residen desde hace ya un tiempo. «Puedo confirmar que la princesa Lilibet Diana fue bautizada el viernes 3 de marzo por el arzobispo de Los Ángeles, el reverendo John Taylor», ha revelado esta fuente cercana a Meghan Markle y al príncipe Enrique en declaraciones a la revista. Una información que puede darse por buena ya que, en concreto, People suele ser una publicación bastante afín a la pareja.

Según ha explicado, los duques de Sussex invitaron al bautizo tanto a los príncipes de Gales, como al Rey Carlos y a la Reina Consorte Camila Parker-Bowles, aunque esta fuente asegura que las dos parejas declinaron asistir, sin entrar en más detalles sobre los posibles motivos. No obstante, no hay que olvidar que las relaciones familiares no atraviesan el mejor momento, sobre todo por las declaraciones del príncipe Enrique en su polémica biografía y las entrevistas que ha ido concediendo a raíz de la publicación del texto.

Esta misma fuente ha dicho que a la ceremonia asistieron unas 20 o 30 personas y que se celebró en la nueva casa de la pareja, en Santa Bárbara. No faltó la madre de Meghan, así como el productor Tyler Perry que, al parecer, ha sido uno de los padrinos de Lilibet. Aunque no se conocen más detalles sobre la ceremonia, lo que está claro es que Lilibet no ha podido llevar la réplica del traje de bautismo que llevó su hermano, así como otros miembros de la Familia Real.

Lo más llamativo de esta noticia, más allá de las ausencias, es que la fuente hable del bautizo de la ‘princesa Lilibet’. A día de hoy, a pesar de que tanto Archie como Lilibet tienen derecho a este título por ser nietos de Rey, el monarca no ha dado ningún paso en este sentido. Es más, los propios Enrique y Meghan aseguraron que querían que sus hijos pudieran llevar una vida normal, por eso cuando nació Archie ni siquiera se planteó la posibilidad de que la Reina Isabel emitiera una Carta Patente para que recibiera este título.

A falta de confirmación oficial, solo queda espacio para la duda. ¿Han tomado los Sussex la delantera al Rey, o se ha tratado simplemente de un error a la hora de hablar de Lilibet por parte de la fuente?. En cualquiera de los casos, ¿qué pasa con Archie?. Es poco probable que Buckingham se pronuncie, pero lo mismo el tiempo arroja algo de luz sobre este asunto.