La Reina Letizia vuelve a acaparar titulares fuera de nuestras fronteras. Es habitual que la esposa de Felipe VI centre la atención en medios internacionales por su estilo o por sus cambios de look pero, esta vez, uno de los periódicos más leídos del Reino Unido ha destacado la metamorfosis de la consorte a lo largo de los años.

En medio de las vacaciones privadas de los Reyes y a la espera de una próxima reaparición de cara a la semana que viene -coincidiendo con la incorporación de la Princesa Leonor a la Academia de Zaragoza-, el tabloide británico Daily Mail ha publicado un interesante artículo en el que repasa el cambio que ha experimentado doña Letizia a nivel físico desde que entrara a formar parte de la Familia Real a raíz de su compromiso con el entonces heredero de la Corona, en el otoño del año 2003.

La Reina Letizia en el Palacio de Marivent / Gtres

Según apuntan desde el medio británico, la esposa de Felipe VI ha cambiado mucho en las últimas dos décadas, no solo de peinado, maquillaje o estilismos, sino que también se ha sometido a retoques estéticos, incluida una cirugía en la nariz en el año 2008 que, tal como se informó en su momento, se debió a cuestiones de salud. Cambios que hacen que la apariencia actual de la Reina, que cumplió 50 años el pasado mes de septiembre, no tenga nada que ver ahora con la de 2004. Esto ha afectado a la percepción de la consorte, pero también a una cuestión tan peculiar como es la figura de cera que existe de doña Letizia, que a lo largo de los años se ha tenido que retocar hasta en tres ocasiones, no solo para modificar las facciones, sino también para darle un giro a los estilismos, en línea con los nuevos looks de la Reina.

La Reina Letizia con don Felipe en el anuncio de su compromiso. / Gtres

El tabloide ha hecho un repaso a los cambios estéticos de doña Letizia, tanto en lo que se refiere a sus facciones, como a sus estilismos. Por ejemplo, recalcan que, antes de su boda con el Rey Felipe, la entonces periodista apostaba más por trajes sobrios de dos piezas, mientras que ahora suele decantarse por looks más coloridos, de estilo lady. Asimismo, su cabello ha cambiado bastante. De las mechas rubias con las que la conocimos ha pasado al castaño oscuro, con canas dispersas de aspecto natural.

Los Reyes en un acto reciente en Madrid. / Gtres

Aunque la transformación de la Reina Letizia es más que evidente a lo largo de los años, lo cierto es que la esposa de Felipe VI es una de las royals más elegantes y admiradas del mundo por su estilo y la elección de sus looks. A sus casi 51 años y, pese a que los cambios y retoques son evidentes, doña Letizia luce mejor que nunca y puede presumir de estar en plena forma, además de sentirse cómoda y segura en su papel.