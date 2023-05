Catalina Middleton, la verdadera maestra del tocado para la Reina Letizia

En términos de moda, hay prendas que son más fáciles de llevar que otras, siempre teniendo en cuenta que no todo a todo el mundo le sienta bien cualquier cosa. Por eso, es muy peligroso seguir a rajatabla las tendencias, y hay que procurar adaptarlas a nuestro propio estilo. Esta es la única manera de garantizar que no tenemos ningún traspiés estilístico y asegurarnos estar favorecidos y favorecidas. Sin embargo, aunque haya accesorios, por ejemplo, con los que algunas personas no están cómodas o que no se sienten especialmente favorecidas, a veces, en determinadas circunstancias, el protocolo manda y no queda otro remedio que lucirlas. Eso sí, siempre es posible buscar las mejores alternativas a nuestro propio estilo. Este es el caso de los tocados, por ejemplo.

Se trata de un complemento que está a la orden del día en ambientes muy concretos, como son las monarquías pero el resto del mundo no suele recurrir a ellos, salvo en ocasiones puntuales, como son celebraciones especiales. Sin embargo, como hemos comentado, hay royals a las que vemos día tras día luciendo este tipo de accesorios. Es el caso, por ejemplo, de Catalina Middleton o de Máxima de Holanda. La princesa de Gales es una auténtica maestra en el uso de este tipo de complementos, mientras que la argentina suele recurrir a las formas más llamativas -como en otras cuestiones de sus looks-.

Hace unos días, la coronación de Carlos III resultó la ocasión perfecta para que royals de todo el mundo derrocharan elegancia y estilo y una de las más admiradas fue la Reina Letizia. La esposa de Felipe VI deslumbró con un traje sastre de línea años 40 de Carolina Herrera en un vibrante color fucsia, que combinó con un llamativo tocado de Balel. Un complemento con el que rara vez vemos a doña Letizia, pero que le sentaba de maravilla.

Aunque desde que entrara a formar parte de la Familia Real, la esposa de Felipe VI ha apostado por los tocados en contadas ocasiones, la realidad es que, como aseguró en una entrevista a las cámaras de la Agencia Gtres la diseñadora Isabel Terroso, de Balel, la Reina tiene una cabeza fácil. Esto significa que trabajar con ella es sencillo y que todo le sienta bien. Otra cosa es que ella pueda sentirse más o menos cómoda según el modelo, algo que resulta fundamental en el caso de los sombreros.

Sin embargo, la que sí está más que acostumbrada a estas piezas y guarda una ingente colección de las mismas es la princesa de Gales. El tocado es algo casi intrínseco a la aristocracia británica, un must en actos oficiales, que alcanza su plenitud en los llamativas creaciones que cada año vemos en las carreras de Ascot. Pero, más allá de estos tocados un tanto exagerados, la esposa del príncipe Guillermo es, sin duda, el mejor ejemplo para cualquiera de cómo hay que llevar esta pieza. Es más, su maravilloso tocado en forma de tiara en la coronación de Carlos III es la prueba más clara de su maestría en la elección de tocados. Una obra de arte que ha dado la vuelta al mundo. No te pierdas en nuestra galería los mejores tocados de Catalina Middleton que inspirarán a doña Letizia.