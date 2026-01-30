La infanta Sofía ha vuelto a ocupar los focos este viernes, 30 de enero, con su segundo acto oficial en solitario, y como siempre, los detalles hablan por sí mismos. A sus 18 años, la hija menor de los Reyes ha dejado momentáneamente Lisboa, donde cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, para inaugurar las nuevas instalaciones del Centro de Cría y Adiestramiento de Perros Guía de la Fundación ONCE en Boadilla del Monte. Un acto que, aunque discreto y sin discursos, no ha pasado desapercibido, porque revela no solo la madurez creciente de Sofía como miembro activo de la Familia Real, sino también la influencia que han ejercido sobre ella dos figuras femeninas esenciales: su madre, la Reina Letizia, y su abuela, la Reina Sofía.

La visita al centro de la ONCE no es casual ni improvisada. Sofía ha seguido los pasos de Letizia, quien ya en 2011, siendo princesa de Asturias, visitó las mismas instalaciones acompañada de la entonces duquesa de Cornualles, Camilla Parker Bowles. Aquella jornada quedó marcada por la cercanía de Letizia con los cachorros, su curiosidad por el adiestramiento de los perros y su apoyo visible a la Fundación, una labor que mantiene de forma constante como Reina. Desde la presidencia de los Premios Discapnet, destinados a reconocer la accesibilidad tecnológica y la inclusión social, hasta visitas a los centros de formación de la ONCE, Letizia ha consolidado un estilo que combina cercanía y compromiso, y ahora Sofía parece recoger ese testigo. Durante su recorrido por la nueva sede, la infanta conoció todas las etapas del entrenamiento de los perros guía -desde la crianza y socialización hasta la vida diaria y la jubilación de los animales-, y participó en una exhibición de habilidades donde los canes demostraban cómo guiar a personas con discapacidad visual.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Pero los guiños no acaban con la Reina Letizia. La presencia de Sofía en este tipo de actos también refleja la huella de su abuela, la Reina Sofía, cuya pasión por los animales es legendaria. Desde su implicación en el zoo de Madrid hasta la creación de su propia fundación para la protección animal, Doña Sofía ha convertido la atención a los seres vivos en un pilar de su labor institucional. De hecho, en 2026 la Reina Sofía culminará uno de sus proyectos más esperados: la apertura de un centro integral de acogida para perros, gatos y burros en Arganda del Rey, donde no solo se velará por el bienestar de los animales, sino que se integrará este servicio en la red autonómica de protección animal. Sofía, en cierto modo, recoge también esta sensibilidad: no solo se limita a inaugurar instalaciones, sino que observa, aprende y, con gestos discretos, conecta con los animales que se convertirán en compañeros de vida de muchas personas.

El acto de este viernes es también un reflejo de cómo la Casa Real busca potenciar a la infanta como figura activa y visible. Sofía no dio discursos, pero su recorrido, su interés y su cercanía con los profesionales y cachorros del centro hablan por ella. En paralelo, la ceremonia rememora episodios anteriores: Letizia y Camilla, hace 15 años, se mostraron encantadas con Babú y Columbus, los cachorros de la época, dejando entrever que la sensibilidad hacia los animales y la presencia en causas sociales forman parte del ADN femenino de la familia. Ahora, Sofía no solo sigue esos pasos, sino que se perfila como un puente generacional que unifica tradición y modernidad, compromiso social y cercanía, en un acto que combina discreción, relevancia y un sutil toque de espectáculo real.