Han pasado casi veinte años desde que la Reina Letizia -entonces periodista Letizia Ortiz- entrase a formar parte de la Familia Real tras su compromiso con don Felipe. Un importante cambio en la vida de la profesional que tuvo que dejar atrás su carrera y comenzar a participar no solo en actividades oficiales, sino también en compromisos privados de la familia. Entre estas cosas se encontraba pasar las vacaciones de verano en Mallorca, algo con lo que ella nunca se ha sentido especialmente cómoda.

De hecho, casi dos décadas después de esas primeras vacaciones en Marivent, la estancia de los Reyes en la isla es cada vez más breve y después de pisar Mallorca, suelen marcharse a disfrutar de sus vacaciones privadas en un destino remoto del que pocas veces se conocen los detalles.

Ahora que poco a poco han ido llegando a Mallorca los miembros de la Familia Real -y se han marchado otros de la familia del Rey-, recordamos cómo fueron los primeros días de la Reina Letizia en la isla, en el verano de 2004, pocos meses después de su boda con el Rey Felipe.

Aquel primer verano no fue fácil para la esposa de Felipe VI, que en ese primer año tuvo que afrontar muchos cambios en su vida. Unas vacaciones marcadas por la regata de la Copa del Rey de vela, de la que doña Letizia fue testigo desde la lancha Somni en compañía de sus cuñados y sus sobrinos políticos. Era su primera vez en Mallorca como princesa de Asturias y, como es lógico, todos los ojos estaban puestos en ella.

Quizá por eso, y por la presión que sintió al ser el centro de atención, la Reina nunca ha llegado a estar cómoda y tranquila en Mallorca, aunque con el paso del tiempo la situación ha ido cambiando. Al igual que en el resto de actos oficiales, desde que Felipe VI asumiera la jefatura del Estado, el aplomo de doña Letizia es cada vez mayor en Mallorca.

En aquel primer verano no solo hubo tiempo para las regatas, sino también para salidas familiares a cenar y actos oficiales en lugares como el Palacio de la Almudaina o Marivent que, curiosamente, este año va a ser el escenario de la tradicional recepción a las autoridades y representantes de la sociedad balear. Un cambio con el que la Corona deja claro que Marivent no es un recinto para uso y disfrute privado, sino un recinto oficial y que la Familia Real no está de vacaciones, sino que traslada sus actividades a Mallorca durante unos días concretos en verano.

Unas vacaciones, las de 2004, en las que destacó que doña Letizia acudiera a ver las regatas vestida de manera prácticamente idéntica cada día, para así disipar el interés sobre su persona. Algo que, hoy en día sigue siendo una constante en su vida, aunque es cierto que cada vez más son sus hijas las que acaparan la atención.

A pesar de que en ese primer año no solo vio las regatas, sino que también estuvo en el Club Náutico en varias ocasiones, la realidad es que el interés de la Reina por los temas del mar no es para nada intenso, sino todo lo contrario. Una cuestión que contrasta mucho con la familia de Borbón, pero que ahora ha perdido relevancia. Ni la Princesa ni la Infanta son aficionadas a la vela, una pasión que ahora vive, casi en solitario, el Rey.

Dado que la Reina nunca encajó del todo bien en el grupo de amigos de don Felipe, el monarca sigue reservando huecos en su agenda mallorquina para disfrutar de tiempo con sus compañeros de regatas. No obstante, con quien sí hemos visto a ambos es con el músico Jaume Anglada, que además de artista también es regatista del Aifos. Los Reyes han acudido en alguna ocasión a recitales del músico en Mallorca e incluso se sabe que su mujer ha visitado Son Vent.