Este jueves, la Reina Letizia ha comprado un cupón a un vendedor de la ONCE a la salida de un acto en Madrid, en concreto, en una entrega de premios de la Fundación ONCE. Tal como ha podido saber este portal, una vez concluida la ceremonia y, antes de marcharse, la esposa de Felipe VI se ha encontrado con uno de los vendedores de cupones de la organización, Juan Felipe Nevado, al que no ha dudado en pedir un número.

Ha sido, en concreto, el 35121, de la serie 36 y para el sorteo de este jueves, 21 de marzo. Un boleto que tiene un precio de dos euros y que la Reina Letizia ha pagado en efectivo. Doña Letizia se ha llevado dos décimos. Curiosamente, aunque no ha trascendido si la esposa de Felipe VI ha elegido por algún motivo el número, justo después de que ella lo comprara se han agotado. Hasta en cuestiones relacionadas con la lotería se produce lo que se conoce como el ‘efecto Letizia’.

La Reina Letizia, comprando un cupón. / Gtres

La Reina Letizia y los cupones de la ONCE

No es la primera vez que vemos a la Reina Letizia comprando un boleto para un sorteo de la ONCE, sino que en años anteriores también se ha encontrado con Juan Felipe Nevado y le ha comprado un cupón. Por ejemplo, en el 2021 visitó la sede de la Fundación ONCE junto a la primera dama de Corea, Kim Jung-Sook, y aprovechó para adquirir un décimo a la salida.

La Reina Letizia, comprando un cupón. / Gtres

En aquella ocasión, este portal tuvo la oportunidad de hablar con el vendedor sobre cómo había sido el encuentro con la Reina Letizia y la primera dama coreana. García Nevado comentó que él era vendedor oficial de la Fundación y que llevaba ya más de una década trabajando con ellos. «Estaba en la puerta y, al salir, se han acercado hacia mí”, dijo el vendedor, que reveló que doña Letizia y la primera dama se habían llevado dos números, el 17350 y el 50317.

Dos décimos que, curiosamente, tenían un significado especial, ya que hacían referencia al inicio de las relaciones diplomáticas entre España y Corea (17 de marzo de 1950). Juan Felipe comentó que, a pesar de que le ofreció a la Reina algún cupón más, doña Letizia declinó su oferta: «Me dijo que de momento valía», reveló a este portal. Además, también contó que a doña Letizia le había hecho gracia que se llamara como el Rey: «Cuando vio mi nombre, sonrió».

La Reina Letizia, comprando un cupón. / Gtres

El día que a la Reina le tocó la lotería

Más allá de estas compras puntuales de cupones de la ONCE, lo cierto es que sí se tiene constancia de una ocasión en la que a la Reina Letizia le tocó la lotería. Fue en el año de su boda, 2004, cuando un antiguo compañero de profesión, Miguel Garau, le regaló a los Reyes diez décimos con la fecha del enlace 22.504, que encontró en una administración de Valencia. Aunque se ha dicho muchas veces que fue en la lotería de Navidad, el sorteo fue en primavera, y don Felipe y doña Letizia donaron el premio íntegro a una ONG: les había tocado 12.000 euros.