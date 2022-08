Letizia y Dinamarca: Una relación marcada por un hito y un desencuentro

En apenas unas semanas, Dinamarca se engalanará para los actos con motivo del Jubileo de la Reina Margarita, que cumple cincuenta años en el trono. Una ocasión perfecta para festejar a una soberana peculiar, que en plena pandemia ya se quedó sin celebración de su ochenta cumpleaños. En lugar de una gran velada, las diferentes casas reales europeas optaron por enviarle un cariñoso vídeo a la ‘Tía Daisy’. Una secuencia en la que no faltaron don Felipe y doña Letizia.

Sin embargo, ahora que la pandemia ha quedado atrás y que se han retomado muchas de las celebraciones oficiales, es momento de festejar las cinco décadas de reinado de Margarita. A este efecto y, aunque todavía no han trascendido muchos detalles sobre las celebraciones, la Casa Real está organizando una serie de actos para homenajear a la soberana. Eventos que, como era de esperar, incluirán a miembros de otras monarquías.

Según ha trascendido, será a principios del mes de septiembre cuando se celebren la mayoría de ellos, que constarán, entre otras cosas, de una cena de gala en el Castillo de Christianborg. Una velada cuyos invitados aún no se han confirmado, pero a la que se espera que acudan otros reyes -reinantes o titulares-, dado el rango de la Reina Margarita.

Es por esto que, salvo imprevistos, don Felipe y doña Letizia estarán en la capital danesa. La última vez que se les vio allí fue hace ya más de cinco años, en 2015, para la celebración del setenta y cinco cumpleaños de la Reina. Una cita en la que la esposa de Felipe VI sorprendió al estrenar la ‘Tiara Princesa’, un regalo de don Felipe que llevaba tiempo guardado en su estuche.

La velada en Dinamarca podría concentrar a figuras como los Reyes de Suecia, Máxima y Guillermo de Holanda, los Grandes Duques de Luxemburgo, los Reyes de los Belgas y otros royals titulares, pero no reinantes, como los de Grecia. Por cierto, en este caso, la relación es especialmente directa, ya que la hermana de Margarita es Ana María de Grecia, por lo que cabe esperar a toda la familia menos a Constantino de Grecia, si sus problemas de movilidad no le permiten viajar. De hecho, no se pone en duda la presencia de los príncipes Pablo y Marie Chantal de Grecia, con la que se reencontraría doña Letizia.

A diferencia de lo que ocurre con Noruega -que parece una suerte de país ‘vetado’ para doña Letizia por el pasado del Rey con el país-, Dinamarca ocupa un lugar importante en la vida de la Reina. No hay que olvidar que fue allí, en la boda de Federico y Mary, donde doña Letizia debutó ante la realeza europea, poco antes de su enlace con el entonces príncipe de Asturias.

Sin embargo, desde entonces, las visitas de los Reyes a Dinamarca han sido más limitadas. De hecho, aunque no faltaron al setenta y cinco cumpleaños de Margarita, no estuvieron en el cincuenta cumpleaños del heredero, el príncipe Federico, al que sí acudieron otros representantes de la realeza. Una cuestión que podría relacionarse con el rango, aunque tampoco fueron al ochenta cumpleaños de Harald de Noruega, en el que fueron don Juan Carlos y doña Sofía los representantes de la monarquía española.

Ahora solo queda esperar a que se confirme la lista de invitados y de asistentes a la velada, en la que podríamos volver a ver a la Reina con tiara y traje largo. Eso sí, es poco probable que recurra a la misma pieza que estrenó en 2015 y que previsiblemente veamos algún día en la Princesa Leonor.