Letizia desempolva uno de los regalos que Don Juan Carlos y Doña Sofía le hicieron antes de casarse

Sus Majestades, los Reyes Felipe y Letizia, han recibido este miércoles al Cuerpo Diplomático acreditado en España. Como marca la tradición, un total de 126 Embajadas residentes en nuestro país, casi 800 Consulados y más de 600 honorarios han protagonizado la mítica recepción en el Palacio Real de la capital junto a los Monarcas. Allí, como era de esperar, la Reina Letizia ha vuelto a acaparar gran parte de todas las miradas por su estilismo, confirmando su posición como todo un referente en el mundo de la moda.

Los Reyes en la recepción oficial del Cuerpo Diplomático acreditado en España/ Gtres

Doña Letizia ha optado por un vestido de corte largo, cumpliendo con la inquebrantable regla que llevan consigo este tipo de actos y su estricta etiqueta. La prenda es de color azul marino y manga larga, la cual va acompañada por un refinado lazo en la cintura y unos botones en fila que resalta su marcada silueta. No es la primera vez que vemos a Su Majestad con esta prenda de línea clásica, y es que para la ocasión ha decidido rescatar de su armario el look con la que deslumbró durante la Pascua Militar de 2022.

No obstante, lo más llamativo del vestido ha sido la forma del cuello chimenea que ha lucido, el cual es parecido al de su vestido de novia, algo que puede interpretarse como un guiño a los veinte años de casados que está a punto de cumplir junto al Rey Felipe. En cuanto al peinado, la esposa del soberano ha optado por una melena suelta con unas leves ondas no demasiado marcadas, mostrando un look sencillo y a la vez impecable.

La Reina Letizia en la recepción al Cuerpo Diplomático en el Palacio Real de Madrid/ Gtres

Por otro lado, las joyas han marcado sin duda el outfit de la jornada. Y es que la madre de la heredera al trono ha decidido desempolvar uno de los regalos más especiales que recibió por parte de don Juan Carlos y doña Sofía el día de su boda. Se trata de un collar de platino y perlas que lució en la gala previa a su enlace matrimonial. Una joya que no ha vuelto a llevar en público, hasta ahora, coincidiendo con las semanas previas a su aniversario de casada.

La Reina Letizia en la recepción al Cuerpo Diplomático en el Palacio Real de Madrid/ Gtres

Junto al collar, doña Letizia también recibió en 2004, como regalo de sus suegros, unos pendientes a juego, los cuales hoy también ha querido reutilizar. Al contrario que la joya del cuello, estas piezas sí que las ha lucido en alguna otra ocasión en público, siendo la última la Pascua Militar de 2016. Ambas joyas pertenecieron al joyero de María de la Mercedes, abuela de don Felipe y madre de don Juan Carlos, por lo que tienen un significado muy significativo y emocional en la historia de la familia monárquica.