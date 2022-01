La Reina Letizia no es una gran amante de las joyas. De hecho, son pocas las ocasiones en las que la vemos luciendo las grandes piezas del joyero real u otras alhajas de mayor relevancia. Sin embargo, no se separa de su anillo dorado de Karen Hallam y tiende a repetir de manera constante algunos pendientes como los aros de oro con forma de bambú o las estrellas de Chanel.

Una prueba clara de que doña Letizia prefiere las piezas más discretas, aunque no por ello renuncie a otras más destacadas, sobre todo, en lo que se refiere a pendientes. Por ejemplo, son muchas las veces en las que la Reina luce las dobles dagas de Gold & Roses o los pendientes de diamantes y perlas australianas, de la misma manera que tiene en su haber un par de pendientes de rubíes, oro blanco y brillantes que lleva de manera habitual. Un conjunto de la firma Aldao al que recurre cuando viste de su color fetiche -el rojo- y no quiere usar piezas más llamativas. Los pendientes forman parte de un parure con colgante, pero este último no se lo hemos visto nunca a la Reina, de manera que no se sabe si lo tiene o no.

Aunque estas piezas llevan en el joyero de doña Letizia varios años y son de un alto valor, no hace falta desembolsar una cantidad elevada para poder lucir un modelo similar. La firma Now Spaliu ofrece un par de pendientes que recuerdan mucho a los de doña Letizia y que son perfectos para estas fechas tan especiales.

Se trata de unos pendientes de granates y oro amarillo que tienen una forma similar a los de doña Letizia. Las piedras son completamente naturales y en este caso, en lugar de rubíes, son dos granates ovales sobre oro amarillo. Su precio es de 130 euros y están disponibles a través de la página web de la firma. Son ideales para los días festivos, pero también para darle un toque sofisticado a cualquier look.

Además de los pendientes de granates, la firma ofrece otros modelos con idéntica configuración, pero diferentes piedras. Por ejemplo, citrino, amatista o cuarzo, para todos los gustos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Now Spaliu (@nowspaliu)

Now Spaliu es una casa de joyería con una importante tradición que se remonta a los años cincuenta del pasado siglo. Tal como ellos mismos explican en su página web “son una familia, una familia de joyeros”. El abuelo de los actuales dueños inició su andadura en el mundo de la joyería en Sevilla, y después, en Córdoba, la siguiente generación tomó el relevo. Para la marca, lo importante es mantenerse fiel a la tradición, dando protagonismo a las proporciones y al acabado de cada joya, que se elabora de forma artesanal.