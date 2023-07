La Reina Letizia estrena su agenda en Mallorca con una cita con el cine

Pocos días después de la llegada de don Felipe a Baleares, la Reina Letizia ha dado el pistoletazo de salida a su agenda oficial en Mallorca con una de sus citas más especiales. Este domingo, 30 de julio, la esposa de Felipe VI ha presidido la gala de clausura de la 12 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest.

Una velada que se ha celebrado en el Centro Cultural La Misericordia de Palma y que ha contado con la presencia de importantes figuras del panorama cultural. El Festival arrancó el pasado 24 de julio, y a lo largo de estos días se han ido celebrando diferentes sesiones de cine, música y charlas, en las que han intervenido más de 200 personas relacionadas con la industria audiovisual. Entre ellos se encontraba el cantante C.Tangana, exnovio de Rosalía.

La reina Letizia en el festival de cine de Mallorca / GTRES

Un año más, doña Letizia no ha querido faltar a esta importante cita que, desde hace algún tiempo, marca el inicio de su agenda en la isla. Ha sido poco antes de las 21:00 horas cuando la Reina ha llegado al recinto. Para esta ocasión, la esposa de Felipe VI ha apostado por un vestido negro muy favorecedor. Lo ha acompañado de unas cuñas con la punta dorada, detalle que le ha dado un toque muy original al look.

Un bonito vestido Uterqüe que ya había utilizado

La reina Letizia se ha decantado por un vestido Uterqüe que ya ha llevado en una ocasión. Es de la colección de 2020. Se lo puso para una cena familiar en el palacio de Marivent, el mismo palacio que ha abandonado la reina Letizia. No ha coincidido con la mujer de Felipe VI, a pesar de que estaba preparando un bonito reencuentro.

El Atlàntida Mallorca Film Fest ha cerrado esta edición con la entrega de los premios del jurado, la crítica y el público. Después de los galardones ha tenido lugar la proyección de Creatura, ganadora del premio a la Mejor Película Europea en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. A diferencia de otros años, esta edición ha estado marcada por una importante ausencia.

La reina Letizia en Mallorca / GTRES

La Reina Letizia no ha podido entregar uno de los premios Masters of Cinema a la actriz Liv Ullman, ya que, debido a la reciente huelga del sindicato de actores, la intérprete se ha ausentado del festival. No obstante, la intérprete se ha mostrado dispuesta a acudir el próximo año para recoger el reconocimiento.

Aunque no se conocen todavía todos los detalles de la agenda de la Familia Real en Mallorca, por ahora sí se sabe que la semana próxima se celebrará la tradicional recepción a la sociedad balear, en la que siempre participa la Reina Sofía, además de los Reyes. La madre de Felipe VI tiene, además, un viaje exprés a Granada, para un homenaje al rey Balduino, en el marco del 30 aniversario de su fallecimiento.

La reina Letizia estrenando su agenda en Mallorca / GTRES

A la espera de posibles salidas privadas u oficiales de los Reyes y sus hijas, las próximas semanas van a estar condicionadas por la incorporación de la Princesa Leonor a la Academia de Zaragoza para la primera etapa de su formación militar, prevista para el 17 de agosto, así como por la agenda política tras las elecciones generales, que va a marcar la actividad del Rey Felipe VI