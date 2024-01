En los últimos meses la princesa Leonor ha ido dando pasos muy importantes en su vida institucional. No solo ha comenzado su instrucción castrense, sino que también ha jurado la Constitución y su presencia en actos oficiales ha ido in crescendo, siempre poniendo su formación en primer plano. Aunque no se espera que se incorpore de manera total a la agenda de la Casa de S.M. el Rey todavía, sí que irá participando cada vez en más actos.

Prueba de ello es, por ejemplo, que estuvo hace pocas semanas en la Pascua Militar y que, antes de eso, también participó en la recepción tras el Día de la Hispanidad o en el acto de apertura de la Legislatura.

La princesa Leonor en la Pascua Militar. / Gtres

Algunas de las cuestiones que más interés generan es cuándo podremos ver a Leonor por primera vez en un viaje internacional o cuándo debutará en una cena de gala, con traje largo y tiara u otras joyas de especial relevancia.

El pasado mes de diciembre trascendió que la princesa de Asturias podría estrenarse en una cena de gala en el Palacio Real en una de las visitas más esperadas de un monarca europeo: Carlos III.

Visita oficial a España

Según publicaron algunos medios, el Palacio de Buckingham y Zarzuela se encontraban en conversaciones para concretar los detalles de una histórica visita de Estado del soberano británico y su esposa a nuestro país. Una visita que podría producirse en algunas semanas.

Sin duda, una ocasión ideal para que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia luciera un traje largo y alguna de las diademas de la colección de la Familia Real. Algo que, por ejemplo, ya han hecho otras royals de su generación, como es el caso de Amalia de Holanda, Ingrid de Noruega o Elisabeth de los Belgas.

Los Reyes con el rey Carlos en Londres. / Gtres

A pesar de que nunca llegó a trascender la fecha de la visita de los reyes Carlos y Camila, en estos momentos todo está en pausa debido a la complicada situación que atraviesa el Reino Unido. Hay que recordar que la princesa de Gales está ingresada desde hace más de una semana por una intervención abdominal y que el propio rey Carlos III también ha tenido que pasar por quirófano por un problema en la próstata.

Aunque, en principio, la salud del monarca no reviste especial gravedad, fuentes oficiales han confirmado que va a tener que estar de baja más tiempo del que en principio se esperaba. Incluso, la propia reina Camila comentó recientemente que el rey Carlos III debía tomarse las cosas con más calma. El padre del príncipe Guillermo ingresó en el mismo hospital en el que se encuentra su nuera este viernes, 26 de enero y se espera que esté al menos 48 horas. Después de esto, tendrá que estar un tiempo con su agenda algo reducida, hasta que se recupere del todo.

El rey Carlos III dando un discurso / Gtres

Un escenario que hace que ‘La Firma’ viva sus horas más bajas y que los efectivos disponibles para representar a la Corona se puedan contar con los dedos de una mano. Y es que la salud está siempre por delante y en estos momentos los Windsor tienen que estar totalmente centrados en esta cuestión. Los viajes internacionales han pasado a segundo plano y el estreno de Leonor -al menos si es con Carlos III y Camila-, tendrá que esperar. Quizás haya antes otra visita que nos permita ver a la princesa con tiara pero, de momento, no hay información al respecto.