De los sables a la jura de Bandera: la intensa hoja de ruta de Leonor

Más de un mes después de su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza, la princesa Leonor ya ha participado en una de las ceremonias más importantes para los nuevos Caballeros y Damas Cadetes. Era a principios del mes de septiembre cuando se conocía que el Consejo de Ministros había nombrado Dama Cadete a la hija mayor de los Reyes, una vez finalizada la fase de adaptación e integración en la vida militar. Asimismo, Leonor también recibió la boina grancé, una vez superado el módulo de formación militar básica del combatiente.

La Princesa Leonor recibe su sable en la Academia de Zaragoza / Gtres

Este pasado martes, la heredera participó en la ceremonia de entrega de sables, una de las más importantes de la carrera militar de los Caballeros y Damas Cadetes. El acto se llevó a cabo en el patio de armas de la AGM sin presencia de familiares, aunque la Casa de S.M. el Rey distribuyó una serie de fotografías y vídeos oficiales que nos permitieron ver a Leonor durante la ceremonia, desfilando, con uno de los uniformes, la boina grancé y recibiendo el sable de uno de sus compañeros de segundo curso.

Este acto, tal como se explica en la página web del Ejército de Tierra, representa la obtención del título de Caballero o Dama Cadete, que se materializa con la entrega del sable, símbolo de la condición de Oficial. Cuando los alumnos y alumnas obtienen título, «adquieren la obligación de abrazar los ideales de honor, valor y lealtad recogidos en el Decálogo del Cadete», que se les entrega a su ingreso en el centro.

No obstante, en el horizonte más próximo de Leonor hay varias citas señaladas, no solo en relación a su carrera militar, sino también a su vida institucional. Aunque la princesa sigue un programa de formación adaptado para poder pasar por los tres ejércitos en un tiempo récord, no excluye las ceremonias fundamentales en la formación castrense.

Será el próximo 7 de octubre, en el mismo patio de armas de la AGM, cuando la hija mayor de los Reyes jure Bandera junto a sus compañeros, aunque de una manera diferente, siguiendo los pasos de su padre. Lo más probable es que ese día esté arropada por su familia y algunas autoridades, aunque posiblemente falte su hermana, que todavía no tendrá vacaciones en el Atlantic College. No obstante, al tratarse de un acontecimiento en fin de semana, cabe la posibilidad de que la infanta Sofía viaje a España de manera puntual para acompañar a la heredera. A partir de ese momento, Leonor pasará directamente a segundo curso, ya que el programa que se ha diseñado para ella le permite hacer dos años formativos en uno y terminar su etapa en el Ejército de Tierra de cara al verano.

Más allá de la formación militar, lo cierto es que las próximas semanas son de vital importancia en la vida de la princesa Leonor. Y es que, además de su agenda institucional, con los Premios Princesa de Asturias a la vuelta de la esquina, se prevé que, de cara a final de octubre, coincidiendo con su 18 cumpleaños, la heredera jure la Constitución, lo que le confiere la posibilidad de suceder a su padre llegado el momento, sin necesidad de que la Reina Letizia ejerza como regente.