En apenas unos días se celebra una de las citas más importantes de la agenda royal europea. La princesa Ingrid de Noruega va a ser la gran protagonista de una fiesta en el Palacio Real de Oslo, a la que van a asistir destacadas figuras del panorama internacional. Pese a que la Princesa cumplió la mayoría de edad hace algunos meses, ha sido ahora cuando se ha organizado esta fiesta, en la que veremos por primera vez a Ingrid con tiara. Pero no será ella la única.

Aunque no se han confirmado demasiados detalles sobre este festejo, poco a poco han ido trascendiendo detalles sobre los invitados, entre los que se encuentra el Rey Felipe. Pese a que en la agenda de la Casa de S.M. el Rey no se hace mención a su presencia, sí aparece en fuentes oficiales de la Casa Real de Noruega. No hay que olvidar que don Felipe es padrino de la princesa Ingrid y hace unos días pudimos verle en actitud cómplice con los padres de la heredera, los príncipes Haakon y Mette Marit, con los que coincidió en la final de Roland Garros.

Según la agenda de actividades de la Casa Real -y a la espera de que este próximo viernes se confirmen los compromisos previstos para la semana que viene-, don Felipe solo tiene un acto por la mañana, en el aniversario del bufete de abogados Uría & Menéndez. Por su parte, doña Letizia asistirá a una reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes.

Sin embargo, don Felipe, como padrino de la Princesa, no faltará a la cita. Su nombre es el único que aparece en la lista como representante de la Casa Real Española, ya que no se tiene constancia de que doña Letizia esté presente. De hecho, la cena, que se celebra a las 20:00 horas, coincide con la fecha en la que la Princesa Leonor termina las clases del último trimestre del curso en el Atlantic College de Gales. Pese a que se tiene constancia de que tanto la heredera como la Infanta Sofía están invitadas a la cena, su asistencia no ha sido confirmada. Tampoco irá Alexia de Holanda, que estudia en el mismo centro que Leonor.

Es la segunda ocasión ya que Felipe VI acude solo a un acto de estas características, ya que la Reina tampoco estuvo en la Confirmación de Ingrid de Noruega. Lo cierto es que resulta un poco llamativo, sobre todo si se tiene en cuenta el pasado del Rey con el país nórdico, de donde era nativa Eva Sannum. Es más, fue en la boda de Haakon y Mette Marit donde se hicieron las polémicas fotografías del entonces Príncipe de Asturias con la modelo -el principio del fin de su relación-.

Entre los asistentes a la velada se sabe que estarán, además de la Familia Real de Noruega -incluido el chamán Durek Verret, prometido de Marta Luisa-, la Reina Matilde de los Belgas y su hija mayor, la princesa Elisabeth, los Reyes de Holanda y la Princesa de Orange, los príncipes herederos de Dinamarca, Victoria de Suecia y su marido -con sus dos hijos-, Marie Chantal y Pablo de Grecia con sus hijos, Kyril de Bulgaria con su pareja, Rosario Nadal, Mafalda y Olimpia de Bulgaria; o los Grandes Duques Herederos de Luxemburgo, probablemente con su hijo pequeño.

Es llamativo que los hijos pequeños de la princesa Victoria de Suecia sí que vayan a asistir y, de hecho, serán los más jóvenes, en una muestra más de que la Casa Real intenta fomentar la vida institucional de las nuevas generaciones de manera constante.

Esta cita podría haber supuesto el gran debut de la Princesa Leonor en un acto internacional, así como la primera ocasión en la que la heredera lleve tiara, algo que, por ahora, tendrá que esperar. Sí debutarán la princesa Elisabeth de los Belgas o Amalia de Holanda, así como la protagonista. En el caso de Ingrid sí que se sabe qué tiara lucirá, pero para el resto de princesas es una incógnita.

Además de la Reina Letizia y sus hijas, otros ausentes a la fiesta serán el príncipe Alberto de Mónaco, representantes de la Casa de Windsor o el príncipe Christian de Dinamarca. En estos casos, no han trascendido los motivos de su ausencia.

Más allá de royals, también estarán presentes en la gala personalidades destacadas del Gobierno de Noruega, que arroparán a su Princesa en este importante debut, marcado por llamativas ausencias. Sin duda, una noche inolvidable que marca la pauta de la nueva generación de príncipes y princesas de Europa.