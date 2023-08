La Princesa Leonor está a punto de comenzar una etapa muy importante en su vida. Después de dos años de Bachillerato Internacional, este jueves, 17 de agosto, la heredera empieza la primera de las fases de su formación castrense, en la Academia General Militar de Zaragoza. Aunque ya a principios de julio la Princesa visitó las instalaciones junto a sus padres en un acto oficial, será ahora cuando ingrese como una alumna más.

La Princesa Leonor en Zaragoza / Gtres

En las últimas semanas han ido trascendiendo algunos detalles de cómo va a ser esta etapa de formación militar para Leonor y las normas que tendrá que seguir. La Princesa compartirá camareta y se levantará a las 6:30 de la mañana. Desde la academia han hecho llegar a los estudiantes una serie de pautas que les van a ayudar en estos primeros momentos, con una lista de normas a cumplir y de objetos que tendrán que aportar en su incorporación.

El ingreso de la Princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza no está considerado un acto oficial, por lo que no aparece en la lista de previsión de compromisos. Al igual que el resto de estudiantes, Leonor podrá estar acompañada por su familia, aunque todavía no se sabe quiénes exactamente irán con ella en este día. Sí ha trascendido que el centro permite un total de cuatro personas por cada nuevo alumno o alumna que, además, podrán recorrer las instalaciones.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía en un acto en Madrid / Gtres

Este mismo miércoles, desde el Ministerio de Defensa han difundido una nueva nota de prensa en la que ofrecen nuevos detalles sobre el ingreso de la heredera en la AGM y cómo será este curso en el Ejército de Tierra. «Su Alteza Real la Princesa de Asturias efectuará su presentación en la Academia General Militar (Zaragoza), integrándose en una nueva promoción de caballeros y damas cadetes, futuros oficiales del Ejército de Tierra, la Guardia Civil y los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas», comienza diciendo el texto, en el que se explica que, en este primer curso se van a incorporar un total de 612 alumnos en los diferentes Cuerpos y Especialidades, de los cuales 140 son mujeres.

Según la información ofrecida por Defensa, Leonor va a comenzar un proceso formativo que se iniciará con una fase de dos semanas de acogida, orientación y adaptación a la vida militar, seguida de otras dos de formación militar básica. En estas primeras semanas de vida militar, los cadetes adquirirán conocimientos básicos sobre legislación y normativa militar, que complementarán con formación física e instrucción militar. Tal como ya había trascendido, la Princesa se va a alojar como el resto de su promoción, en camaretas compartidas con otras alumnas. Asimismo, está previsto que la jura de Bandera tenga lugar el 7 de octubre y, justo después la hija mayor de los Reyes se integrará en segundo curso.

La Princesa Leonor en Zaragoza. / Gtres

El Plan de Estudios de la Princesa Leonor va a incluir un programa de Instrucción y Adiestramiento militar, así como materias generalistas junto a otras propias de la que será su especialidad fundamental, la Infantería, que serán impartidas por profesores de la Academia General Militar. Completarán su formación los idiomas, orientados a la terminología técnica propia de las Fuerzas Armadas y concretamente del Ejército de Tierra.