La ‘conversación pendiente’ de la princesa Leonor

Hace unos días se hicieron virales unas tomas falsas de un mensaje que grabó Felipe VI para que se emitiera antes de jurar la Constitución, en el año 1986. Un clip en el que el entonces príncipe de Asturias aparecía vestido con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, de pie, en una sala de audiencias del Palacio de la Zarzuela y dirigiéndose a los españoles antes de asumir, hasta la fecha, su compromiso más importante. Hasta ahora, solo se tenía constancia pública del mensaje que Felipe VI grabó y que se emitió en televisión, pero coincidiendo con la inminente jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor, se han recuperado las tomas falsas de este breve mensaje, el primero que Felipe VI grabó para televisión.

La princesa Leonor con el Rey Felipe en Oviedo. / Gtres

A pocos días de que la heredera afronte este reto, por el momento no ha trascendido si Leonor también se dirigirá a los españoles antes de jurar la Carta Magna, aunque parece que, en esto, no va a seguir la trayectoria del Rey. No obstante, la princesa ya grabó un breve mensaje durante la pandemia junto a su hermana, en este caso, para las generaciones jóvenes en un momento complicado. Leonor, a diferencia de su padre, está más acostumbrada a la presencia de las cámaras, en un mundo en el que la influencia de las redes sociales es constante.

Pero, más allá de si la heredera grabará algún tipo de discurso televisado, hay otra duda en torno a su mayoría de edad y tiene que ver, precisamente, con su exposición pública. Estamos acostumbrados a ver a la princesa dirigirse a diferentes tipos de audiencias y a verla también participar en actos oficiales, pero, en realidad, no se sabe mucho de su vida privada, ni tampoco de sus inquietudes o preocupaciones. Por eso, aunque ya en el 12 octubre tuvo la oportunidad de conversar con algunos periodistas en los corrillos que se suelen formar, ahora podría ser un momento ideal para que la princesa concediera su primera entrevista ‘seria0. Y es que, algunos años antes, en 1983, cuando tenía 15 años, don Felipe mantuvo una conversación con ABC.

La princesa Leonor con el Rey Felipe en Oviedo. / Gtres

Aquella entrevista, tal como relató el citado diario, se desarrolló en la habituación de don Felipe, que estaba llena de objetos típicos de los jóvenes de la época, como globos terráqueos, un telescopio y una foto de un astronauta del Apolo. El Rey era un apasionado de la ciencia ficción. A pesar de tener tan solo 15 años entonces, era muy consciente de su futuro, es más comentaba que le habían formado para ello y aseguraba que le gustaba estar en contacto con la gente.

Esa entrevista fue diferente a la que concedió tras cumplir la mayoría de edad, por iniciativa del entonces jefe de la Casa del Rey, Nicolás Cotoner, que consideró que dar este paso era lo más adecuado para que se conociera mejor al heredero. El encargado de esta tarea fue el periodista Luis María Ansón, entonces director del diario ABC, que se trasladó hasta Zaragoza, donde don Felipe se encontraba cursando su formación militar.

La princesa Leonor en el 12 de octubre junto al Rey. / Gtres

El propio Ansón recogió, poco antes de la pandemia, al cumplirse cinco años del reinado de Felipe VI, algunas de las claves de la conversación con don Felipe. Una charla que el periodista mantuvo con el entonces heredero en 1986, al cumplir la mayoría de edad, en Zaragoza, donde le recibió vestido de cadete. En esa entrevista, don Felipe manifestó su compromiso con su papel como heredero, pero también habló de temas de índole más personal, como sus aficiones, entre las que estaba el cine, la lectura y la música. Por ejemplo, el periodista le preguntó si ya había pensado en el matrimonio, pero el príncipe contestó que tenía años por delante. Asimismo, don Felipe alabó las cualidades de los jóvenes de su generación, a los que calificó de serios, trabajadores y responsables, más incluso que las generaciones anteriores y apuntó que no había diferencia entre hombres y mujeres.