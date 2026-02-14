Kate Middleton y el príncipe Guillermo celebran San Valentín con una foto que zanja los rumores

Kate Middleton y el príncipe Guillermo han utilizado su cuenta de Instagram como altavoz para felicitar el día de San Valentín. Acumulan 17 millones de seguidores en dicha red social, así que no es de extrañar que su publicación haya dado la vuelta a Europa en cuestión de minutos. Los príncipes de Gales, futuros reyes de Inglaterra, han demostrado que están más unidos que nunca, a pesar de los últimos rumores. La prensa británica ha barajado la posibilidad de la existencia de una supuesta crisis entre ellos, pero el tiempo ha demostrado que todo son sospechas sin fundamento.

Algunos expertos de Casa Real han afirmado en Reino Unido que los príncipes de Gales cada vez tienen menos actos juntos, de ahí que se hayan activado ciertos comentarios. Sin embargo, una imagen vale más que mil palabras y la instantánea que han compartido los príncipes confirma que están muy enamorados. «Feliz San Valentín», han escrito debajo de la foto, un retrato en blanco y negro tan familiar como personal. De esta forma, Middleton y su marido se han comportado como tantas otras parejas, haciendo así que la imagen que tienen sea todavía más cercana.

El mensaje de los príncipes de Gales por San Valentín. (Foto: Instagram)

Hace unos días en LOOK explicamos que Kate Middleton y el hijo de Lady Di habían hecho una escapada a los Alpes franceses. Se dejaron ver en uno de los establecimientos más exclusivos de la zona y los testigos que repararon en ellos no supieron decir si iban o no acompañados de sus hijos. Lo que es evidente es que el príncipe ha apostado fuerte por su familia, aunque esto implique alejarse de sus compromisos institucionales.

Guillermo de Gales ha recibido algunas críticas porque, cuando su padre y su mujer anunciaron que tenía cáncer, se ausentó de varios eventos. No hizo acto de presencia ni representó a los Windsor en actos oficiales en los que hubiera estado buen su asistencia. Después de las quejas de algunos medios británicos, fuentes cercanas afirmaron que el príncipe estaba centrado en los cuidados de su mujer y de sus hijos, quienes estaban viviendo una situación complicada.

La decisión del príncipe Guillermo

Algún día, el príncipe Guillermo cogerá el testigo de su padre y se convertirá en rey de Inglaterra, por eso, en la medida de lo posible, está pendiente de todo y es conscientes de los reproches que le ha hecho su pueblo. Para evitar problemas, ha contratado a una experta en gestión de crisis. El diario Daily Mail afirma que esta decisión pretende evitar contratiempos o movimientos que puedan indignar a la gente, pues el objetivo de la Familia Real, como es normal, es tener una imagen impecable.

El príncipe Guillermo en un acto. (Foto: Gtres)

Después de esto, The List ha afirmado: «Sin duda, no está de más contar con alguien capacitado para afrontar los peores escenarios en tu equipo cuando formas parte de una de las familias más famosas del mundo». Es decir, su estrategia ha sido bien recibida y lo cierto es que no está de más que cuenten con el conocimiento de una especialista para resolver sus problemas, pues cada vez hay más conflictos encima de la mesa.

Lo último a lo que han tenido que enfrentarse los Gales es al caso Epstein. El nombre de los príncipes no figura en los archivos que se han desclasificados, pero sí aparece el de la familia York. Andrés, su ex mujer y sus dos hijas se han visto salpicados por el escándalo, así que es importante que Guillermo deje claro que él no tiene nada que ver. Ahora, podrá transmitir esta idea con más fuerza porque cuenta con una nueva incorporación en su equipo.