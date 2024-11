La muerte de Liz Hatton no ha conmocionado únicamente a la familia de la joven y a su entorno, sino que también los príncipes de Gales han querido mandar un mensaje de condolencia por el fallecimiento de la joven. La madre de Hatton anunció la triste noticia en las redes sociales, con un emotivo mensaje al que han reaccionado muchas personas. Entre ellas, Kate Middleton y Guillermo.

Los príncipes de Gales tuvieron la oportunidad de conocer a Liz Hatton en una reunión que se celebró en el Castillo de Windsor y en la que Kate Middleton se fundió en un abrazo con ella. La joven fotógrafa padecía un tumor agresivo, pero, hasta el final de sus días estuvo luchando por su sueño y consiguió fotografiar a algunas destacadas personalidades, entre ellas, el hijo mayor del rey Carlos III.

Kate Middleton con Liz Hatton. (Foto: Kensington Palace).

Ha sido en las redes sociales donde los príncipes han compartido unas palabras dedicadas a Liz Hatton. «Lamentamos mucho la Muerte de Liz Hatton. Fue un honor haber conocido a una mujer tan valiente y humilde. Nuestros pensamientos y oraciones están junto a los padres de Liz y a su hermano en este momento tan complicado», reza el texto que los príncipes de Gales han publicado en sus canales oficiales.

We are so sorry to hear that Liz Hatton has sadly passed away. It was an honour to have met such a brave and humble young woman.

Our thoughts and prayers are with Liz’s parents Vicky and Aaron and her brother Mateo at this unimaginably difficult time.

W & C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 28, 2024