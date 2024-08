El verano está ya llegando a su fin y, poco a poco, los miembros de las diferentes casas reales están retomando sus compromisos oficiales. El rey Carlos III estuvo hace unos días en Southport apoyando a los afectados por el ataque del pasado mes de julio, mientras que fuentes oficiales ya han confirmado que el príncipe Guillermo de Gales volverá a la agenda a principios del mes de septiembre. Mientras tanto, no se tienen novedades sobre la evolución del estado de su esposa, Kate Middleton, que sigue centrada en su tratamiento para el cáncer y en pasar tiempo con su familia.

A pesar de que no se ha confirmado cuándo volveremos a ver a la princesa de Gales -aunque podría protagonizar alguna salida inesperada-, sí se sabe que, hace unos días estuvo junto a su marido y sus hijos disfrutando de un divertido plan en Norflolk, antes de viajar a Balmoral para reunirse con el rey Carlos III y la reina Camila, que están pasando allí las vacaciones de verano.

Kate Middleton en el desfile Trooping the Color, en Londres. (Foto: Gtres)

Para la princesa, la prioridad es su tratamiento y aprovechar el tiempo para estar con sus tres hijos, que aún no se han reincorporado a las clases, de manera que no siente presión alguna por hacer una aparición pública. En cualquier caso, ya desde el Palacio de Kensington dejaron claro que serían los médicos los que marcarían la pauta.

Los planes de Kate y Guillermo

Al margen de cómo está pasando los días de vacaciones la familia de los príncipes de Gales, fuentes cercanas a la pareja han revelado que Kate Middleton y el príncipe Guillermo están planeando algunos cambios en su estilo de vida, de cara a la próxima temporada.

Adelaide Cottage, casa de los príncipes de Gales. (Foto: Gtres)

La familia se mudó a Adelaide Cottage -en Windsor- poco antes de la muerte de la Reina Isabel, en 2022 y, desde entonces, mantiene un estilo de vida más discreto, debido a que la casa es más pequeña y modesta. Precisamente por eso, se ha especulado con la posibilidad de que Guillermo sea el que está detrás de las presiones de Carlos III a su hermano, el príncipe Andrés, para que abandone el Royal Lodge. No obstante, esto es algo que no se ha confirmado oficialmente.

Adelaide Cottage no cuenta con suficiente espacio para el personal que suele atender a los príncipes de Gales y su familia, ya que la casa solamente tiene cuatro habitaciones. Por una parte, esto ha sido muy positivo para ellos, porque les ha permitido disfrutar de mucha privacidad, algo que les ha venido muy bien, sobre todo, a raíz de la enfermedad de Kate Middleton.

Kate Middleton, con su hija Charlotte. (Foto: Gtres)

No obstante, según informa el diario Express, al lado de la casa hay un edificio bastante amplio que no se ha estado utilizando y al que la pareja le está buscando una nueva vida. «Nadie sabe que hay un edificio anexo de ladrillo rojo bastante espacioso que no se utiliza. Necesitaría obras de renovación. Hace tiempo que se está debatiendo la posibilidad de utilizar la propiedad como parte de los terrenos de la casa, pero hay que encontrar el momento para poner en marcha el proyecto», ha dicho esta fuente.

El diario ha publicado también que el príncipe Guillermo es muy consciente del escrutinio público de cara a los gastos de la Familia Real, por lo que está buscando la mejor manera de cubrir los posibles costes de renovación. De momento, el proyecto ha quedado en segundo plano por los recientes acontecimientos, pero esperan poder retomarlo pronto.